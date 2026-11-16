El Candidato de VOX por Badajoz, Ignacio Hoces, incide en la desregulación y promete "reducir normas" y "eliminar burocracia"

El candidato de Vox al Congreso de los Diputados por Badajoz, Ignacio Hoces, ha defendido este sábado en Montijo la desregulación como uno de los principales ejes del programa de su formación. "Queremos reducir normas, eliminar burocracia y acabar con las trabas que la Administración impone a trabajadores y empresarios", ha trasladado.

Hoces ha explicado que su formación propone "suprimir tres normas por cada una nueva que se apruebe", además de impulsar "una reducción drástica de los impuestos" para facilitar la actividad económica y la creación de empleo. "Queremos menos papeleo y mucho más empleo, menos trabas y menos burocracia", ha reivindicado.

Entre las principales medidas, el candidato ha defendido la declaración responsable como fórmula habitual de relación con la Administración, porque "basta ya de que la Administración trate a los españoles como delincuentes".

Asimismo, ha propuesto implantar una ventanilla única y un expediente digital único para evitar que los españoles tengan que presentar documentos que ya obran en poder de las administraciones públicas.

Por último, Hoces ha afirmado que Vox ya está impulsando la simplificación administrativa desde el gobierno de Extremadura, con el objetivo de reducir procedimientos y plazos.

"Basta ya de tantas trabas y de tanta burocracia. Con Vox se va a terminar este acoso normativo. La Administración está para servir a los españoles, no los españoles para servir a la Administración", ha concluido.