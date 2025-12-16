La Campaña contra alcohol y drogas al volante cuenta con 100 puntos de control en Extremadura

La campaña de vigilancia y control del consumo de alcohol y drogas al volante en Extremadura contará con un centenar de puntos de control durante toda esta semana, todo ello para concienciar a la ciudadanía del peligro que representan estas infracciones.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha afirmado a los medios que esta campaña sirve para “concienciar a la ciudadanía que es incompatible el tráfico con consumir alcohol o drogas”, en unas fechas donde “aumentan los desplazamientos de forma importante”.

Un total de 8.000 vehículos fueron controlados en la similar campaña realizada el año pasado, con 23 casos detectados de consumo de alcohol al volante y 55 de usuarios influenciados por las drogas, un “número importante”, más si se tiene en cuenta que estos factores son habituales en los accidentes mortales.

Ante todo ello, la campaña contará con un centenar de puntos de control en todo tipo de vías, controles que en distintos casos serán “sorpresivos” (como vehículos camuflados que observan la conducción de los usuarios), y se harán pruebas a unos 8.000 conductores.

“Estas iniciativas de concienciación son muy importantes, más en un año donde han aumentado los fallecidos por accidentes en Extremadura, -ha incidido- pues es una cuestión que preocupa”.

El jefe del Sector de Tráfico de la Guardia Civil en Extremadura, Luis María Cordero, ha manifestado por su parte que “el objetivo es concienciar en relación a que no se debe consumir alcohol o drogas al volante, más en unos días con múltiples comidas de empresa”.

En distintos puntos, los controles estarán coordinados con la respectiva Policía Local del municipio, ha dicho.

La forma de conducción, en ocasiones “errática” o el “nerviosismo” del usuario, unido a la “experiencia” del agente, son en muchas ocasiones clave para detectar en estos controles a la persona que ha bebido o consumido drogas al volante, ha reconocido.

El director provincial de Tráfico en Badajoz, José Luis Capilla, ha expresado por su parte que muchos ciudadanos acuden estos días a "comidas y cenas de trabajo, amigos y familiares”, por lo que se busca que “celebren estos eventos sin coger el coche después” si deciden beber, pues “se debe reducir la cifra de fallecidos al volante”.