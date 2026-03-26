Caja Rural de Extremadura renueva su oficina en Jarandilla de la Vera para mejorar la atención al cliente

Caja Rural de Extremadura ha llevado a cabo la renovación integral de su oficina en la localidad cacereña de Jarandilla de la Vera, una actuación que "refuerza su apuesta por la modernización de sus instalaciones y la mejora de la atención al cliente en una de las zonas más dinámicas del norte de Cáceres".

Ubicada en la avenida Soledad Vega Ortiz, 45, la oficina ha sido adaptada a la nueva imagen corporativa de la entidad, dando lugar a un "espacio moderno, luminoso y más cómodo, diseñado para ofrecer una experiencia cercana y eficiente a los usuarios", señala la entidad en nota de prensa.

Según destaca, el nuevo diseño apuesta por la creación de un entorno completamente accesible para personas con movilidad reducida, el uso de materiales que aportan calidez y una mayor luminosidad en todos los espacios, de tal forma que ahora, la oficina está preparada para un equipo de tres profesionales, lo que permitirá "una atención más ágil y personalizada".

La renovación cobra especial relevancia en una comarca como La Vera, referente por su actividad en la agroindustria, el sector servicios y el turismo, ámbitos en los que Caja Rural de Extremadura "mantiene una estrecha vinculación, apoyando el desarrollo económico y social del territorio", según ha destacado el presidente de la entidad, Urbano Caballo.

A la inauguración también ha asistido la directora general de la entidad, Rocío Morales, y el director de la oficina, Celestino Borreguero, así como del alcalde de Jarandilla de la Vera, Fermín Encabo, y del párroco Álvaro García, quien ha procedido a la bendición de las instalaciones.

Por su parte, el alcalde de Jarandilla de la Vera ha destacado la importancia de "ofrecer servicios en los municipios pequeños para evitar la despoblación", a la vez que ha puesto en valor la necesidad de un trato cercano y personalizado como el de esta oficina para la atención a la población mayor.

En la apertura de la oficina también han estado presentes representantes de entidades claves para el municipio, como la Sociedad Cooperativa Tabaco de Cáceres y el secretario de la Comunidad de Regantes de Jaranda y Jarandilleja, quien ha agradecido el apoyo financiero que está dando Caja Rural de Extremadura a los agricultores de la zona tras las importantes pérdidas que han sufrido por la rotura de la balsa 'Charco de la Maricana', que se produjo en marzo de 2025 y cuyas consecuencias todavía no se han solventado, un año después.

Tras la visita a las nuevas instalaciones y las intervenciones institucionales, el acto ha concluido con un encuentro distendido entre los asistentes.