Caja Rural de Extremadura presenta la III Feria Agroalimentaria Espiga en el Salón Gourmets de Madrid

Caja Rural de Extremadura ha presentado este miércoles la III Feria Agroalimentaria Espiga, en el marco del Salón Gourmets de Madrid, el mayor escaparate gastronómico del país, en el que ha avanzado el amplio programa de este evento que "refuerza la proyección nacional e internacional de la gastronomía extremeña".

La III Feria Agroalimentaria Espiga se celebrará del 16 al 20 de octubre en Badajoz, y será inaugurada por sus embajadores, como son por un lado el chef de Atrio, Toño Pérez, que repite por tercer año consecutivo, y el chef Dani García, que se estrena, en un certamen en el que también habrá presencia de otros reconocidos restauradores de todo el país.

A lo largo del evento, según se ha adelantado en la presentación, se celebrarán showcookings, catas, charlas y mesas de debate centradas en aspectos como la identidad del producto, la distribución alimentaria o la proyección internacional del sector.

El programa también incluye espacios de diálogo intergeneracional, encuentros con profesionales del ámbito gastronómico y actividades dirigidas al público general, según informa Caja Rural de Extremadura en nota de prensa.