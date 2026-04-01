Caja Rural de Extremadura moderniza su oficina en Navalmoral de la Mata

Caja Rural de Extremadura ha puesto en marcha su nueva oficina en Navalmoral de la Mata (Cáceres) tras una completa renovación de sus instalaciones, una actuación con la que la entidad mejora sus espacios de atención y refuerza su papel como "referente financiero" en el norte de la provincia cacereña.

Ubicada en la calle Antonio Concha, 32, la oficina ha sido rediseñada conforme a la nueva imagen corporativa, incorporando un concepto de espacio abierto y funcional que prioriza la comodidad del cliente y la eficiencia en el servicio. El resultado es un entorno "más actual, luminoso y acogedor", alineado con la evolución del modelo de atención de la entidad.

Uno de los aspectos más destacados de esta oficina es su amplitud, con un patio de operaciones cercano a los 80 metros cuadrados, que permite una organización "óptima" del trabajo y facilita la atención simultánea de hasta cuatro profesionales.

Además, el espacio ha sido concebido para garantizar la accesibilidad universal, eliminando barreras y favoreciendo una atención inclusiva, explica en nota de prensa Caja Rural de Extremadura.

La oficina de Navalmoral de la Mata desempeña un papel "estratégico", no sólo por su ubicación, sino por su capacidad de servicio a toda la comarca, siendo un punto de "referencia" para clientes del municipio y de su entorno.

El acto de inauguración ha contado con la presencia del presidente de la entidad, Urbano Caballo, la directora general, Rocío Morales, y el director de la oficina, Ángel Porras, junto al alcalde de la localidad, Enrique Hueso, y el párroco, quien ha realizado la bendición de las instalaciones.

Asimismo, han asistido representantes del tejido empresarial y cooperativo de la zona, reflejando la estrecha vinculación de la entidad con el territorio.