Caja Rural de Extremadura entrega 2.000 tabletas de turrones al Banco de Alimentos de Cáceres

La entidad financiera ha subrayado que estas entregas forman parte de una línea de apoyo continuada a los bancos alimentarios de la región, que se mantiene durante todo el año y se refuerza en momentos de mayor demanda.

Caja Rural de Extremadura ha hecho entrega al Banco de Alimentos de Cáceres de 2.000 tabletas de turrones, destinadas a su distribución entre familias vulnerables de la provincia con motivo de la campaña navideña.

La actuación se enmarca en la colaboración sostenida que Caja Rural de Extremadura mantiene con el Banco de Alimentos de Cáceres, con aportaciones periódicas en función de las necesidades detectadas por la entidad social.

En esta ocasión, la donación, en la que ha estado Javier Expósito, director de la oficina urbana de Cáceres, y el presidente del Banco de Alimentos, Juan Carlos Fernández Rincón, incluye, a partes iguales, turrón duro, blando y de chocolate, productos que complementan los lotes que se distribuyen en las fechas navideñas.

Caja Rural de Extremadura ha colaborado con campañas específicas de alimentos básicos y ha atendido requerimientos puntuales para cubrir carencias detectadas en la red asistencial, como fue la entrega de 20.000 litros de leche este mismo año.

