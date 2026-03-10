CaixaBank impulsa la financiación empresarial en Extremadura con 438 millones en 2025 y más de 2.300 operaciones

CaixaBank ha destinado en 2025 un total de 438 millones de euros a financiar a empresas de Extremadura.

Esta actividad se ha materializado en más de 2.300 operaciones de crédito, un 6 por ciento más que en 2024, y un incremento del 8 por ciento en el número de clientes, hasta los 1.450 en el pasado ejercicio.

Los recursos financiaron principalmente liquidez e inversiones orientadas al crecimiento de pequeñas, medianas y grandes compañías de la región.

Además, la entidad pone a disposición del tejido empresarial distintas soluciones especializadas que van desde soluciones más comunes como el factoring, confirming o renting hasta productos más sofisticados, entre otras opciones diseñadas para cubrir tanto necesidades de circulante como proyectos de inversión a largo plazo, señala en nota de prensa Caixabank.

El director territorial de CaixaBank en Castilla-La Mancha y Extremadura, Juan Luis Vidal, destacó "la fortaleza y capacidad de crecimiento del tejido empresarial extremeño", al que ha calificado como "motor fundamental del desarrollo económico regional".

Asimismo, ha subrayado que el apoyo de CaixaBank no se limita a la financiación, sino que sus gestores trabajan de forma "cercana" con las empresas para comprender sus retos y ofrecer "soluciones a medida y un acompañamiento integral".

CaixaBank cuenta en Extremadura con tres centros y oficinas especializadas dedicadas exclusivamente a atender las necesidades de empresas. En estos espacios, equipos expertos en gestión empresarial ponen a disposición de los clientes una propuesta de valor diferencial, basada en asesoramiento experto y una amplia gama de productos y servicios.