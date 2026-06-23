Cáceres vuelve a convertir la Plaza Mayor en epicentro del Orgullo con una gran fiesta este sábado

Cáceres vuelve a convertir la Plaza Mayor en epicentro de la celebración del Orgullo con una gran fiesta este sábado, 27 de junio, que comenzará con una manifestación que partirá a las 20,00 horas desde la avenida de España para concluir en la plaza con conciertos.

Al inicio de la marcha habrá talleres de maquillaje de fantasía y se repartirán 800 abanicos, 800 pañuelos, aportados por la Secretaría de Igualdad de la Junta de Extremadura, y 3.000 pulseras fluorescentes y 250 banderas aportadas por el Ayuntamiento de Cáceres, cuya fachada principal lucirá toda la semana las banderas LGBTIQ+ y se iluminará cada noche con los colores de la bandera multicolor.

Después de la marcha, la Plaza Mayor acogerá, a las 21,00 horas, la parte más festiva de la jornada con las actuaciones de Verónica Romero, Tóxica, Elisa Villalba, Lilith Evel, Franco Deluxe y Tito Deluxe, con JC Corrales y Laura Heristone como presentadores.

Además, el cartel anunciador de 'Cáceres con Orgullo', obra del ilustrador y autor de cómic barcelonés Gerard Fulcarà, Fulcagay, podrá verse en distintos mupis de la ciudad y en el exterior de un autobús urbano de la Línea 1.

Toda la programación se ha presentado este lunes en una rueda de prensa con la presencia del alcalde Rafael Mateos y la nueva concejala de LGBTI, Jacobi Ceballos, junto a representante de las asoaciaciones que colaboran en la organización de los actos como son Fundación Triángulo, Extremadura Entiende, Diverceres y Cuidado que te veo.

Las actividades de la Semana del Orgullo comenzarán este miércoles, día 24, con una Mesa de Experiencias LGTBI en el Corral de las Cigüeñas a las 20,30 horas, un espacio de encuentro y reflexión que contará con testimonios personales. El jueves se celebrará un videoforum en el centro municipal LGTBI 'De par en par', situado en el barrio de Los Fratres, a partir de las 20,00 horas.

Los representantes de las asociaciones colaboradoras han hecho hincapié en la importancia de entender la manifestación como un acto de reivindicación y de visibilización de las personas LGBTIQ+, sobre todo en estos momentos en los que "están volviendo a aparecer ciertos discursos que quieren volver a borrar esas siglas, que quieren volver a borrar esa característica que a nosotras nos define como personas y que condiciona nuestras vidas", ha dicho David Luceño, del club deportivo Diverceres.

"El que se haga un orgullo en la calle da visibilidad, pero también hace compartir con el resto de personas de la ciudad, y nos parece importante eso para que el mensaje cale y para que nadie se crea con derecho a borrarnos, a no permitir desarrollar nuestros derechos como ciudadanos y ciudadanos", ha recalcado.

Desde la Fundación Triángulo, Beatriz Retamar, ha invitado a los cacereños a asistir a la manifestación porque "es un acto de lucha por los derechos humanos que se ha tardado tanto en conseguir, es un acto de defensa de esos derechos".

"Y lo importante para nosotros es que venga toda la población de Cáceres. Al final el orgullo es diversidad, es pluralidad, es darle muchísimo más aporte cultural a nuestra sociedad y darle un valor plural a la ciudad de Cáceres. Entonces necesitamos que ese apoyo que sabemos que hay por parte de la sociedad de la ciudad se visibilice", ha resaltado.

SEGUIR AVANZANDO EN IGUALDAD

Por su parte, el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha subrayado que Cáceres vuelve a vivir "unas jornadas de reivindicación" en las que se pone el foco en la necesidad de seguir avanzando en igualdad y en el respeto a los derechos fundamentales de todas las personas. En este sentido, ha incidido en que "mientras sigamos viviendo episodios de discriminación, señalamiento o incluso agresiones a personas LGTBI, debemos seguir trabajando juntos por una sociedad más empática y respetuosa".

Mateos ha destacado que Cáceres es "una ciudad madura, tolerante, que respeta la libertad individual y abraza la diversidad como una herramienta que nos enriquece como sociedad". Además, ha remarcado que este mensaje no se limita únicamente a la celebración del Orgullo, sino que se trabaja durante todo el año desde la concejalía a través de distintos proyectos de sensibilización y acompañamiento.

Entre ellos, ha puesto en valor la labor que se desarrolla desde el centro municipal LGTBI 'De par en par', puesto en marcha hace dos años en Los Fratres, y ha reiterado el compromiso del equipo de Gobierno con la libertad y la igualdad, recordando que el presupuesto destinado al área LGTBI se ha incrementado de 12.000 a 15.000 euros.

Mateos también ha avanzado que el pleno municipal ya ha aprobado que el paseo paralelo al Parque del Príncipe, en la avenida Hernán Cortés, pase a denominarse 'Paseo de la Diversidad', una iniciativa con la que se busca reforzar el reconocimiento institucional y social a la diversidad.

La concejala de Asuntos Sociales y LGBTI, Jacobi Ceballos, se ha estrenado en esta nueva responsabilidad que asume tras la marcha de Encarna Solís al ser nombrada gerente del SES. Ceballos ha animado a toda la ciudadanía a sumarse a una cita "festiva y reivindicativa" que volverá a convertir la Plaza Mayor en el epicentro de la defensa de la igualdad, la diversidad y el respeto.

Tras la presentación de la programación se ha procedido al tradicional izado de las banderas del Orgullo en la fachada principal del ayuntamiento.