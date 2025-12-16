Cáceres será sede del Campeonato Europeo de Duatlón en 2027

La ciudad de Cáceres será sede del Campeonato Europeo de Duatlón en el año 2027, una cita deportiva internacional que situará a la ciudad en el calendario europeo de grandes competiciones, tal y como ha avanzado la Federación Española de Triatlón (FETRI).

Se espera la participación de deportistas de 40 países para las categorías Élite, Sub 23 y Junior, tanto masculinas como femeninas. Sólo entre deportistas, equipos, acompañantes y familiares, la organización pronostica que acudirán a Cáceres unas 5.000 personas durante los tres días que durará la competición.

El evento deportivo se ha presentado este lunes con la asistencia del director general de Deportes de la Junta de Extremadura, Santiago Amaro, junto al presidente de la Federación Española de Triatlón, José Hidalgo; la presidenta de la Federación Extremeña de Triatlón, Carolina Méndez; la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Cáceres, Noelia Gallego, y el deportista paralímipico Kini Carrasco.

Santiago Amaro ha puesto de manifiesto el trabajo coordinado entre las distintas instituciones y federaciones deportivas que ha hecho posible una candidatura sólida, fruto de la colaboración entre la Junta de Extremadura, la Federación Española de Triatlón, la Federación Extremeña de Triatlón y el Ayuntamiento de Cáceres.

Amaro ha explicado que este campeonato se enmarca en la estrategia de la Junta de Extremadura de impulsar el deporte como motor de desarrollo económico y social, fomentar la práctica deportiva y reforzar la visibilidad exterior de la comunidad autónoma.

Por su parte, la concejala de Deportes, Noelia Rodríguez, ha indicado que se cumple así uno de los grandes objetivos del Gobierno local de traer a Cáceres una competición internacional de alto nivel, lo que ha sido posible por "el trabajo, la planificación y la apuesta decidida por el deporte como motor de proyección para la ciudad".

Rodríguez ha recordado que la elección de Cáceres llega tras el éxito de los campeonatos nacionales de duatlón celebrados en la ciudad este año, tanto en participación como en asistencia de público. Según los datos facilitados por la organización, el último Campeonato de España de Duatlón generó en la ciudad más de dos millones de euros entre impacto económico directo y repercusión mediática.

"Estos datos ponen de manifiesto la capacidad de Cáceres para organizar grandes eventos deportivos y el retorno que este tipo de competiciones tienen no solo desde el punto de vista deportivo, sino también turístico y económico", ha señalado la concejala.

En su intervención, ha resaltado además los elementos diferenciadores que han convertido a Cáceres en sede del campeonato europeo, como su condición de Ciudad Patrimonio de la Humanidad, la calidad de sus infraestructuras, la experiencia organizativa demostrada en anteriores eventos y el compromiso institucional con el deporte.

"Estos elementos diferenciadores de nuestra han sido clave para haber sido designados como Ciudad Europea del Deporte en 2026, y han tenido un gran peso en ser elegidos como sede del campeonato Europeo de Duatlón en 2027. Cáceres está de enhorabuena", ha manifestado la concejala

El Campeonato Europeo de Duatlón será una oportunidad para seguir proyectando la imagen de Cáceres a nivel internacional y que "nos consolida como una ciudad preparada para acoger cualquier tiempo de gran evento deportivo, sin límites", ha concluido.