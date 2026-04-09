Cáceres se moviliza este viernes contra la privatización del casco histórico y la expulsión vecinal

Diversos colectivos sociales, culturales y vecinales de Cáceres, encabezados por Stop Alquileres Abusivos Cáceres, convocan una movilización este viernes 10 de abril a las 20:00 horas, con salida desde las escaleras del Ayuntamiento en la Plaza Mayor y llegada a la Plaza de San Jorge.

La protesta denuncia un modelo de ciudad basado en la privatización del patrimonio, la turistificación y la expulsión de las vecinas del casco histórico. El detonante es el acuerdo impulsado por el alcalde Rafael Mateos junto a MAPFRE, la Junta de Extremadura y la Diócesis para ceder durante décadas espacios clave de la Plaza de San Jorge a dicha compañía aseguradora. Una operación que, bajo el paraguas de la capitalidad cultural, supone entregar espacio público a intereses privados.

Pero no es un caso aislado. Recientemente, el Ayuntamiento ha aprobado una operación urbanística en plena Plaza Mayor mediante una permuta de suelo público con la empresa Inversiones Albarragena (Grupo Zaguán), por la que cede el edificio municipal del número 5 —antiguos baños públicos— a cambio de parte de otro inmueble. El resultado: la construcción de ocho nuevos apartamentos turísticos en pleno corazón de la ciudad (caceresdiario.com).

Para los colectivos convocantes, esta operación evidencia “un modelo claro: el Ayuntamiento entrega bienes públicos para llenarle los bolsillos a los especuladores mientras se expulsa a la población residente”.

Esta dinámica se suma a la proliferación de apartamentos turísticos en Cáceres — con cientos de plazas concentradas en el casco histórico— y a cambios normativos que facilitan su expansión, consolidando un modelo que tensiona el acceso a la vivienda y vacía de vida los barrios.

En este contexto, denuncian la incoherencia de la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031: “No se puede aspirar a ser capital cultural mientras se privatizan espacios culturales, se desplaza la creación artística y se expulsa a quienes sostienen la vida en el centro”. Recuerdan que espacios vinculados a la filmoteca, la Escuela Superior de Arte Dramático o el Conservatorio de Danza siguen sin soluciones públicas mientras se ceden edificios a entidades privadas durante décadas.

“La ciudad no es un parque temático ni un escaparate para turistas. Ciudad Monumental es un barrio, es vida, y es de quien lo habita”. La movilización se enmarca en la defensa del derecho a la vivienda y del uso público del patrimonio, frente a un modelo que convierte la ciudad en un producto a merced de los oportunistas.