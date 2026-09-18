Cáceres acoge la décima reunión de la Comisión de Cohesión y Presupuesto del Comité Europeo de las Regiones

El Palacio de Congresos de Cáceres ha acogido este jueves la décima reunión del actual mandato de la Comisión de Política de Cohesión Territorial y Presupuesto de la UE (COTER) del Comité Europeo de las Regiones (CdR). Se trata de la única reunión oficial de esta Comisión que se celebrará fuera de Bruselas este año. Para ello, se han dado cita en la capital cacereña casi un centenar de representantes regionales y locales de toda Europa, así como de las instituciones comunitarias.

Con esta convocatoria se da cumplimiento al compromiso de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, al proponer la candidatura de Cáceres en octubre del año pasado, que fue refrendada por la mayoría de los miembros de la Comisión COTER.

Al comienzo de este encuentro, el presidente de la Comisión, el portugués Vasco Alves Cordeiro, ha dado la palabra a la presidenta Guardiola, en calidad de anfitriona, que se ha dirigido a los miembros para darles oficialmente la bienvenida a Extremadura antes de comenzar a abordar los puntos previstos del orden del día.

La presidenta de la Junta ha agradecido a los participantes su presencia y compromiso con el proyecto europeo y ha destacado que su desplazamiento hasta Extremadura "muestra la importancia que conceden al papel de las regiones y de las ciudades en la construcción de la Europa del futuro".

CAPITAL EUROPEA DE LA CULTURA EN 2031

Guardiola ha subrayado además la especial relevancia de que la reunión se celebre en Cáceres, una ciudad que, según ha señalado, "representa de manera ejemplar la riqueza y diversidad de Europa", y cuyo patrimonio, historia y capacidad de encuentro constituyen el eje de su candidatura a Capital Europea de la Cultura en 2031. En este sentido, ha defendido que "la cultura es también una poderosa herramienta para unir personas, territorios y generaciones".

La jefa del Ejecutivo autonómico también ha puesto en valor la experiencia de Extremadura como región beneficiaria de las políticas europeas de cohesión. "Una región profundamente europeísta, que ha experimentado de manera tangible los beneficios de la política de cohesión y de la solidaridad entre territorios", ha afirmado.

En este contexto, Guardiola ha destacado la importancia del trabajo de la Comisión COTER, al considerar que "las regiones y los municipios se encuentran en primera línea de la implementación de las políticas europeas". "Somos quienes transformamos los objetivos europeos en proyectos concretos, inversiones reales y resultados visibles para la ciudadanía", ha añadido.

Asimismo, ante los miembros de la Comisión, la presidenta extremeña ha defendido la necesidad de seguir reforzando la cohesión territorial como uno de los pilares del proyecto comunitario. "Desde Extremadura defendemos una visión de Europa en la que ninguna región quede atrás; una Europa que reconozca el potencial de todos sus territorios y que siga confiando en las regiones y entidades locales como socios imprescindibles para alcanzar los objetivos comunes", ha manifestado.

Guardiola ha confiado en que las sesiones de trabajo permitan "intercambiar experiencias valiosas, identificar soluciones innovadoras y fortalecer el papel de los territorios en la construcción del futuro europeo", y ha animado a los representantes europeos a aprovechar su estancia para conocer Extremadura, su patrimonio y su realidad territorial.

DICTÁMENES Y DEBATES

Posteriormente, y tras los habituales puntos de organización interna y planificación de los próximos trabajos de la Comisión, se analizarán, debatirán y votarán los dictámenes y sus correspondientes enmiendas sobre las 'Regiones orientales de la UE fronterizas con Rusia, Bielorrusia y Ucrania', y la 'Estrategia portuaria de la Unión Europea', a cargo del polaco Adam Struzik y el maltés Keven Cauchi, respectivamente.

Del mismo modo, se mantendrán sendos intercambios de puntos de vista sobre los dictámenes 'Paquete relativo a las regiones ultraperiféricas' y la 'Estrategia de la Unión Europea para las islas', que están siendo elaborados por el francés Thibault Lechat-Vega y el maltés Noel Formosa.

Por último, se mantendrá un debate entre los miembros de la Comisión COTER presentes en Cáceres y el director general adjunto de la Dirección General de Política Regional y Urbana (DG REGIO) de la Comisión Europea, Hugo Sobral, acerca de la Estrategia sobre el 'Derecho a permanecer'. Esta iniciativa, que la Comisión Europea tiene previsto presentar a finales de este año, determinará los principales retos a los que se enfrentan las comunidades y el apoyo que necesitan para crecer y tener éxito.