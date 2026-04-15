Cáceres 2031 recibe el informe del comité de expertos sobre su candidatura para perfilar el proyecto final

El Consorcio Cáceres 2031, que gestiona la candidatura de la ciudad a Capital Europea de la Cultura, ha recibido este pasado lunes el informe del comité de expertos que evaluó las propuestas de las nueve ciudades que, en un principio, optaban a este título y que defendieron en el Ministerio de Cultura a principios de marzo.

De las nueve precandidatas, el jurado decidió que pasaran a la segunda fase Cáceres, Granada, Las Palmas de Gran Canaria y Oviedo, que ahora tendrán que elaborar un proyecto más concreto y recibirán la visita de los expertos para conocer 'in situ' la oferta de cada candidatura.

En el informe de valoración que ha sido remitido a cada finalista se especifican las fortalezas de cada ciudad y los puntos que hay que mejorar, según ha explicado en rueda de prensa el concejal de Cultura de Cáceres, Jorge Suárez, quien ha avanzado que este mismo martes se va a reunir el consorcio con la coordinadora general, Iris Jugo, y los representantes institucionales para analizar y poner en común las recomendaciones del comité de expertos europeos.

Cabe recordar que el Consorcio Cáceres 2031 está compuesto por la Junta de Extremadura, el Ayuntamiento de Cáceres y las dos Diputaciones Provinciales de Cáceres y Badajoz y, precisamente, uno de los puntos fuertes que ha destacado el jurado de la candidatura cacereña es la unidad de instituciones de diferente signo político en torno a este proyecto.

"La unidad política es una de las cosas que más le ha llamado la atención", ha subrayado Suárez, que ha incidido en que el informe valora de forma positiva la capacidad del equipo de Gobierno y del alcalde para promover un diálogo integrador con las demás instituciones de la región.

También han valorado el concepto en el que se basa la candidatura cacereña sobre la 'Transcultura', que incide en el poder de la trashumancia de culturas como medio transformador de la sociedad. "Estos son los valores que más han llamado la atención ante las otras ciudades que se presentaron y que no pasaron", ha explicado el concejal.

También hay algunas recomendaciones para mejorar el 'bidbook' --libro de la candidatura-- que hay que completar con "puntos que hay que reforzar" para presentar el proyecto completo a principios de diciembre y saber, antes de que acabe el año, qué ciudad española ostentará el título de Capital Europea de la Cultura junto a otra de Malta, que es el país que comparte esta designación en 2031.

VISITA DEL COMITÉ DE EXPERTOS

Pero antes de esa presentación en diciembre, algunos miembros del jurado europeo viajarán a Cáceres, en octubre o noviembre, para visitar la ciudad y ver lo que se está haciendo para poder continuar en la carrera hacia la capitalidad cultural europea.

Cabe recordar que también habían presentado su precandidatura Burgos, Jerez de la Frontera, Palma, Potries (Valencia) y Toledo, que no lograron pasar la primera fase.

El pasado 13 de marzo, la presidenta del comité de expertos, Tanja Mlaker, fue la encargada de dar a conocer los nombres de las cuatro ciudades que superaron la criba. Al enumerar las ciudades por orden alfabético, Cáceres fue el primer nombre que se oyó al que le acompañó Granada, Las Palmas de Gran Canaria y Oviedo.

En la primera fase de defensa del proyecto se valoraron asuntos como la contribución a una estrategia a largo plazo, contenido cultural, proyección europea, y capacidad y gestión.

La coordinadora del Consorcio Cáceres 2031, Iris Jugo, dijo entonces que el detonante de que la ciudad haya pasado esta primera fase es la "honestidad" y el "bien común" con el que se ha trabajado. "Somos absolutamente honestos y hemos hecho un buen trabajo por parte de las instituciones que han mantenido el proyecto", resaltó.