La cacereña Leire Iglesias es nombrada nueva secretaria de Estado de Vivienda y Agenda Urbana

El Consejo de Ministros ha nombrado este martes a la presidenta de Casa 47, Leire Iglesias, como nueva secretaria de Estado de Vivienda y Agenda Urbana en sustitución de David Lucas, que falleció el pasado 20 de julio.

Dentro del ministerio, Iglesias ha sido la encargada de la creación y puesta en marcha de la Entidad estatal de vivienda y suelo, Casa 47, cuya presidencia ha asumido desde su constitución.

Antes fue consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura. Durante su mandato, se aprobó el Plan de Vivienda 2022-2027; la modificación de la Ley de promoción y acceso a la vivienda de Extremadura, y la creación del fondo de garantía de adquisición, el mecanismo de garantía de alojamiento y realojamientos y el impuesto a las viviendas vacías para el cumplimiento de su función social.

Como portavoz de vivienda del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso durante la X Legislatura, fue ponente de los proyectos de ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbana; de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas; y de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios.

Además, ha sido ponente de la proposición de ley de regulación de la dación en pago, de paralización de los desahucios y de alquiler social.