BlaBlaCar prevé más de 20.000 viajes en coche compartido en Extremadura esta Semana Santa

La plataforma BlaBlaCar prevé más de 20.000 viajes en coche compartido en Extremadura durante esta Semana Santa, lo que supone un 22 % más que en las mismas fechas del año pasado.

De media, estos trayectos en coche compartido en la región tendrán una distancia de 220 kilómetros y un precio en torno a los 16 euros.

Entre los destinos más populares para los extremeños destacan ciudades como Badajoz, Cáceres, Sevilla, Madrid y Mérida, según ha informado la plataforma en un comunicado.

Ha indicado que este incremento en la actividad de coche compartido está relacionado, en gran medida, con la subida del precio de los carburantes en las últimas semanas.