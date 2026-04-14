Binter vende vuelos entre Badajoz y Canarias desde 80 euros del 15 de septiembre al 31 de marzo de 2027

La aerolínea Binter ha puesto en marcha una promoción --Bintazo-- que permite adquirir hasta el próximo 27 de abril billetes a precios reducidos para viajar en entre Badajoz y Canarias del 15 de septiembre al 31 de marzo de 2027.

A través de esta iniciativa se pueden adquirir billetes desde 80 euros el trayecto, cuando el pasajero compra ida y vuelta a través del Aeropuerto de Gran Canaria, para volar con el servicio diferencial de Binter hasta cualquier aeropuerto de Canarias.

Los pasajeros de estos vuelos disfrutarán de ventajas como el confort de sus aviones Embraer E195-E2, un servicio a bordo de alta gama, que incluye un aperitivo gourmet de cortesía y equipaje de mano siempre a bordo, entre otras.

La aerolínea Binter conecta el Aeropuerto de Badajoz con Canarias cuatro veces a la semana, los martes y sábados a través del Aeropuerto de Gran Canaria y los lunes y viernes con Tenerife, facilitando las escapadas de fin de semana y viajes más largos.