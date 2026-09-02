BBVA eleva un 10 por ciento la financiación a empresas en Extremadura hasta junio para apoyar su crecimiento

BBVA ha incrementado un 10 por ciento la nueva financiación concedida a empresas, pymes y autónomos en Extremadura durante el primer semestre de 2026.

Este crecimiento supera el 3,3 por ciento registrado por el banco en el conjunto de España y refleja el dinamismo de la actividad empresarial en la comunidad autónoma.

Los datos se han dado a conocer durante la Convención Regional de BBVA, que reúne a las siete direcciones territoriales del banco y sus equipos para analizar la evolución del negocio y abordar las prioridades para el último cuatrimestre.

Durante el encuentro, el 'country manager' de BBVA en España, Peio Belausteguigoitia, ha destacado que las empresas son una prioridad para la entidad y que el banco debe seguir trabajando para acompañar su crecimiento y expansión.

"Los datos del primer semestre muestran que el negocio evoluciona de forma muy favorable. Estamos creciendo en clientes, actividad y financiación, pero lo más importante es que estamos acompañando proyectos empresariales y dando respuestas adaptadas a las necesidades de cada negocio", ha señalado Peio Belausteguigoitia.

Por su parte, el director territorial Sur de BBVA, Francisco Javier Jerez, ha explicado que en Extremadura conviven sectores y modelos de negocio "muy distintos", desde empresas con una "fuerte" vocación internacional hasta pymes y autónomos "muy vinculados" a su entorno local.

"Esa diversidad exige conocer bien cada territorio y contar con equipos capaces de ofrecer respuestas ajustadas a cada realidad", ha apuntado, informa en nota de prensa BBVA.