El Banco de Alimentos de Badajoz necesita 1.500 voluntarios para la Gran Recogida 2025

El Banco de Alimentos de Badajoz necesita 1.500 voluntarios para la campaña solidaria la Gran Recogida 2025 que se llevará a cabo bajo el lema 'Lo damos TODO' y cuya recaudación obtenida se destina íntegramente a atender las necesidades alimentarias de colectivos en situación de vulnerabilidad.

Los 54 Bancos de Alimentos asociados a la Federación Española de Bancos de Alimentos (Fesbal) celebrarán la XIII edición de la Gran Recogida durante el fin de semana del 7 y 8 de noviembre, para lo cual el Banco de Alimentos de Badajoz necesita el citado número de voluntarios repartidos por los principales supermercados de la provincia.

Se trata de una campaña consigue aunar en un solo fin de semana los esfuerzos de toda la sociedad para luchar por un objetivo común, como es el de proveer de una cesta básica a quienes más lo necesitan para garantizar que todas las personas tengan acceso a una alimentación digna.

La Gran Recogida 2025 se celebrará el viernes 7 y sábado 8 de noviembre y solamente es necesario dedicar tres horas al día en el establecimiento participante que el propio voluntario elija, según indica en nota de prensa el Banco de Alimentos de Badajoz, que anima a los ciudadanos a apuntarse como voluntario con sus amigos, su familia, sus compañeros de trabajo o su equipo de fútbol, entre otras posibilidades.

Además, ha explicado, existe otra figura posible e igualmente necesaria a la que también puede apuntarse cualquier ciudadano, que es la del coordinador, "imprescindible para que la campaña funcione a la perfección". El proceso para hacerse voluntario es "muy sencillo" y solamente es necesario acceder en la página web del Banco de Alimentos de Badajoz y rellenar el formulario. Posteriormente, alguien contactará con los inscritos.