El Banco de Alimentos de Badajoz celebra este viernes y sábado una 'Operación Potito' en supermercados

El Banco de Alimentos de Badajoz celebrará durante este viernes y sábado, 6 y 7 de febrero, una nueva 'Operación Potito' en los supermercados de El Corte Inglés, con el objetivo de recoger alimentos y productos infantiles.

Actualmente, el Banco de Alimentos atiende a más de 400 niños con edades comprendidas entre cero y tres años, "una etapa especialmente delicada en la que una buena alimentación es clave para su salud y desarrollo", ha señalado en nota de prensa.

De este modo y durante estos días, cualquier ciudadano podrá colaborar en los supermercados de El Corte Inglés de Badajoz con cualquier producto que considere, aunque se necesitan especialmente potitos, cereales infantiles, leche de continuación, pañales y toallitas.

Esta colaboración ciudadana también podrá llevarse a cabo desde casa a través del supermercado online del Banco de Alimentos a través de su web.

"Porque la pobreza infantil duele más, y entre todos podemos aliviarla, el Banco de Alimentos ayuda con lo que nos ayudas tú", ha concluido.