El Ayuntamiento de Don Benito pide a la Junta someter la planta de biometano a evaluación ambiental ordinaria

El Ayuntamiento de Don Benito ha registrado el pasado lunes ante la Dirección General de Sostenibilidad un escrito en el que solicita que se declare la inadecuación del procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificado del proyecto de planta de biometano presentado por Vegantia SL por "adolecer de un vicio de nulidad sustancial".

El escrito es un requerimiento formal que invoca la nulidad de pleno derecho del procedimiento ambiental actual y solicita la paralización de la tramitación abreviada.

El escrito se fundamenta en que el expediente promovido en su momento por la empresa se ha encauzado de "manera errónea" a través de una Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada, cuando por la magnitud del mismo, ya que procesará 212.000 toneladas anuales de residuos orgánicos previstos, la legislación exige que este se lleve a cabo mediante una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, ha apuntado el consistorio dombenitense en nota de prensa.

Con la presentación de este escrito se busca que la Junta de Extremadura retrotraiga las actuaciones al momento inicial, lo que obligaría a la empresa promotora a presentar un Estudio de Impacto Ambiental completo y abriría un nuevo período de exposición pública con plazos ampliados para que todos los afectados puedan ejercer sus derechos con las "máximas garantías legales".

Tras la presentación del escrito la alcaldesa, Elisabeth Medina Bravo, y el responsable de entidades locales, Ángel Luis Valadés, han mantenido una reunión con los representantes de las tres plataformas vecinales de Valdehornillos, Hernán Cortés y Santa Amalia que se oponen a la instalación del citado proyecto, que habían solicitado ser recibidos por la alcaldesa.

En esta reunión, celebrada este martes, la alcaldesa informó a los representantes vecinales de las actuaciones llevadas a cabo y los posibles escenarios futuros, mientras que los representantes de las plataformas vecinales manifestaron su posicionamiento y la preocupación por el tema.

Además del escrito registrado, la alcaldesa se ha reunido este miércoles, junto al concejal de entidades locales y el alcalde de Valdehornillos, con el director general de Gestión Sostenible y Política Forestal de la Junta de Extremadura, Juan Eloy Rodríguez, en la capital extremeña para hablar sobre el escrito registrado y las posibles actuaciones futuras.

Tras el encuentro, Medina ha explicado que todo dependerá de lo que decidan los asesores jurídicos acerca del escrito presentado por el Ayuntamiento de Don Benito solicitando que se declare la nulidad del actual procedimiento simplificado y se inicie el ordinario.

Por otra parte, tal y como les anunciara a los representantes de las plataformas vecinales, este miércoles les acompañará en la concentración convocada.