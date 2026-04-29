La AUGC pide una reunión con la subdelegada del Gobierno para abordar la "falta de personal" en la provincia de Badajoz

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Badajoz ha solicitado una reunión con la subdelegada del Gobierno en Badajoz, Maribel Cortés, para trasladarle de primera mano la situación de la plantilla en su trabajo diario que afecta "de manera directa" a la seguridad ciudadana.

Una situación, señala la organización en una nota de prensa, que no es la que se escucha en los "discursos de toma de posesión de altos mandos", sino que es la versión de quienes están "a pie de calle".

En concreto, apuntan que a las vacantes "sin cubrir" y la "dispersión de las micro-unidades" existentes, que "tantas veces" ha denunciado públicamente esta asociación y a la que "ningún gobierno ni partido político quiere enfrentarse", se une ahora la "detracción de personal" de los que deberían estar prestando servicio de prevención de la delincuencia y protección de la seguridad ciudadana.

AUGC asegura que hasta ocho efectivos se han detraído de diferentes puestos de la provincia en las últimas semanas para "destinarlos" a Policía Judicial "sin el correspondiente curso necesario para la misma".

Además, y debido a la "dispersión" de unidades, algunas con 2 o 3 efectivos "reales", y la implantación de turnos de trabajo en algunas compañías de la comandancia, cada vez con más frecuencia, las patrullas que prestan servicios están formadas por componentes de diferentes lugares, por lo que para iniciar el servicio, uno u otro ha de desplazarse de manera unipersonal a recoger al compañero, algunos de los cuales recorren más de 30 kilómetros de manera solitaria al iniciar y finalizar cada servicio.

Por otro lado, consideran que los siete calabozos que hay en la provincia son "pocos", a lo que se une la "falta de personal" para custodiar detenidos que obliga en "muchas ocasiones" detraer personal que debería estar de patrulla para realizar estas labores.

Este situación se produce "con más frecuencia" en la Comandancia de Badajoz, dado que la unidad encargada de ello, el Núcleo de Servicios, ante la "falta de personal que sufre", cada vez es "más frecuente" que necesite apoyo de otras unidades. En este punto, AUGC recuerda que más del 50 % de su plantilla solicitó hace unos meses trabajar en turnos de 12 horas a fin de "intentar mejorar la prestación de servicio", pero la petición fue denegada.

Otra de las cuestiones que quieren trasladar a la subdelegada del Gobierno es la "desprotección" que sufren en sus intervenciones, y en este sentido se refieren a la "envidia sana" con la que ven actuar a los compañeros de Policía Nacional, que acuden más de una patrulla cuando son requeridos.

"A los guardias civiles nos gustaría trabajar así, con apoyo", pero la realidad es se encuentran con una única patrulla para toda una compañía. Así ocurrió en diferentes días del pasado mes de marzo, cuando una sola patrulla cubrió toda la compañía de Jerez de los Caballeros ya que la otra se encontraba protegiendo a una víctima de violencia de género 24 horas.

Asimismo, advierten de situaciones como la de requerir un ciudadano una patrulla en San Vicente de Alcántara y que esta se encuentre en La Albuera; que tenga que acudir otra en Villanueva del Fresno y tenga que acudir desde Almendral; o que alguna incidencia ocurra en San Pedro de Mérida y la patrulla que debe acudir se encuentre en Santa Marta de los Barros.

Estas situaciones descritas son tres ejemplos de tres localidades con unidades de la Guardia Civil y que debido al número de personal existente "no tienen siempre agentes disponibles, como es evidente y natural", y tres ejemplos de tres compañías territoriales de las siete en las que se distribuye la provincia de Badajoz.