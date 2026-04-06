PARKINSON

La Asociación Parkinson Extremadura anuncia una campaña para visibilizar el estigma social de esta enfermedad

Con motivo de la Semana Mundial del Parkinson, que se celebra del 6 al 12 de abril.

Redacción

Extremadura |

La Asociación Parkinson Extremadura anuncia una campaña para visibilizar el estigma social de esta enfermedad
La Asociación Parkinson Extremadura anuncia una campaña para visibilizar el estigma social de esta enfermedad | Asociación Regional Parkinson

La Asociación Regional de Parkinson Extremadura va a lanzar nueva campaña centrada en visibilizar aspectos menos conocidos de esta enfermedad, como el impacto emocional y el estigma social, con motivo de la Semana Mundial del Parkinson que se celebra entre el 6 y el 12 de abril.

La organización afirma, en un comunicado, que va a desarrollar durante esos días distintas acciones de sensibilización social relacionadas con el Parkinson, que es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente, pero que, a pesar de ello, "continúa rodeada de numerosos mitos y de un gran desconocimiento social".

"A menudo se asocia únicamente al temblor o a personas de edad avanzada, cuando en realidad afecta a múltiples dimensiones de la vida de quienes la padecen y también de sus familias", agrega la asociación.

Más allá de las actividades por la Semana Mundial del Parkinson, en la que se celebra también el Día Mundial del Parkinson el 11 de abril, la asociación va a continuar trabajando en iniciativas como un proyecto de salud mental asociado a esta enfermedad, cuyo objetivo es mejorar el bienestar emocional de las personas afectadas.

Igualmente, va a proseguir con el proyecto 'Imagen Fiel', cuyo fin es "romper estereotipos" y ofrecer una visión más real y completa de la enfermedad.

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