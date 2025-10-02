La Asociación de Mujeres Extremeñas Policías Locales organiza en Cáceres la I Feria Extremeña de Seguridad

La Asociación de Mujeres Extremeñas Policías Locales organiza la I Feria Extremeña de Seguridad, un evento único en la región que se celebrará en el Hotel Extremadura de Cáceres, este viernes 3 y el sábado 4 de octubre. Contará con representación de los cuerpos y fuerzas de seguridad y de emergencias, y estará abierta al público el sábado.

La jornada del viernes está dedicada a profesionales de la seguridad y la del sábado está abierta a la ciudadanía, que de forma gratuita podrá conocer el trabajo de varias unidades policiales especializadas como la de drones o la canina, así como el trabajo que desarrollan las 26 empresas que participan en esta cita, algunas de ellas cacereñas. También habrá una zona lúdica para niños.

Los detalles de esta cita se han dado a conocer este miércoles en una rueda de prensa por parte del concejal de Servicios Públicos, Seguridad y Movilidad, Pedro Muriel, junto a la presidenta de la Asociación de Mujeres Extremeñas Policías Locales, Gema Moretón, y componentes de la junta directiva de esta asociación, la primera de mujeres policías que se ha creado a nivel nacional.

Muriel ha explicado que se trata de "una feria profesional, muy formativa y científica, práctica, y donde participamos todas las instituciones". "Se trata de un proyecto que nace para quedarse, sobre todo por su esfuerzo y por haber formulado una oferta no solo expositiva, sino que además contará con la presencia de empresas del sector, con algunas de las cuales trabajamos", ha apuntado.

"Hay que significar el valor y el papel de la mujer en la Policía Local, y desde que lo conozco el día a día, veo que es tan necesario que haya agentes de la Policía Local que estén en el día a día del ciudadano. Es una necesidad que las mujeres se incorporen por el valor que tiene", ha subrayado Muriel.

Por su parte, Moretón ha agradecido al Ayuntamiento de Cáceres su colaboración en este proyecto que ha calificado de "muy ambicioso" y que aspira a convertirse en un referente nacional en seguridad. "Contaremos con las últimas novedades en seguridad, y además dentro de la feria se celebrará el sexto encuentro de la asociación, con ponentes de renombre", ha añadido.