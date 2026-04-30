ASDE-Scouts, Rocío Muñoz y Jesús Sánchez Adalid, entre los galardonados con los Premios Solidarios ONCE Extremadura 2026

El Grupo Social ONCE Extremadura ha concedido sus Premios Solidarios 2026 a ASDE - Scouts de Extremadura, Rocío Muñoz, Jesús Sanchez Adalid, Huerta Dehesa el Alcornocal (Iberitos) y el Ayuntamiento de Almendralejo.

Estos premios son la máxima distinción que concede la entidad a nivel autonómico, cuyo objetivo es reconocer a las personas físicas o jurídicas que destaquen por su labor solidaria en su entorno de influencia. Se entregarán el 13 de mayo en el auditorio de la FEVAL de Don Benito, a las 19,30 horas.

En concreto, el premio en la categoría de Institución, Organización, Entidad, ONG es para La Federación de Scouts de Extremadura por su amplia trayectoria en la promoción de la inclusión social, la igualdad de oportunidades y el desarrollo integral de la infancia y la juventud en Extremadura.

En el apartado de programa, artículo o proyecto de comunicación el galardón es para Rocío Muñoz, periodista de El Periódico Extremadura, por su destacada labor de visibilización de la sordoceguera a través de un periodismo social riguroso, sensible y comprometido.

El Premio Solidarios a la Persona Física es para Jesús Sánchez Adalid, en reconocimiento a su firme y sostenido compromiso con la accesibilidad cultural y su contribución a una cultura inclusiva.

En la categoría de Empresa, el Solidarios es para Huerta Dehesa, El Alcornocal, S.L. (Iberitos), por su compromiso con la inclusión laboral de personas con discapacidad como elemento clave para la igualdad de oportunidades y la autonomía personal.

Finalmente, en el apartado de estamento de la Administración Pública, el premio es para el Ayuntamiento de Almendralejo, por el programa 'Promoción de la Autonomía - Servicios de Proximidad. Acompañamiento a la Soledad no Deseada', implantado en 2021 en Almendralejo y gestionado por los Servicios Sociales del Ayuntamiento con financiación del SEPAD, que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas mayores que viven solas.

El jurado de los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Extremadura 2026 ha estado formado por Venancio Ortiz, Isabel Babiano, Estrella Domeque, Sebastián González, Pedro Calderón, Ana Díaz, Fernando Iglesias y Leticia Ventura.