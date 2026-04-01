INCENDIOS FORESTALES

Ascienden ya a 550 las hectáreas afectadas por el incendio en Losar de la Vera, que se sitúa en nivel 0

Trabajan en la zona una unidad de bomberos forestales terrestre y cuatro helitransportadas, así como cinco helicópteros ligeros y uno pesado, además de un agente del Medio Natural, y un técnico de extinción.

Redacción

Extremadura |

Ascienden ya a 550 las hectáreas afectadas por el incendio en Losar de la Vera, que se sitúa en nivel 0
Ascienden ya a 550 las hectáreas afectadas por el incendio en Losar de la Vera, que se sitúa en nivel 0 | Junta de Extremadura

El incendio forestal en Losar de la Vera (Cáceres) se encuentra en nivel cero, activo, y ya ha afectado a unas 550 hectáreas de terreno, principalmente de matorral de alta montaña.

De igual modo, según informa la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura, en el perímetro del incendio hay varias islas de terreno no afectado.

Así, a esta hora trabajan en la extinción del incendio medios del Plan Infoex y del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

En concreto, trabajan en la zona una unidad de bomberos forestales terrestre y cuatro helitransportadas, así como cinco helicópteros ligeros y uno pesado, además de un agente del Medio Natural, y un técnico de extinción.

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