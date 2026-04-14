APTUEX y ONCE impulsan la accesibilidad en apartamentos turísticos de Extremadura

La Asociación de Apartamentos Turísticos de Extremadura (APTUEX), en colaboración con la ONCE, continúa su apuesta por un turismo más inclusivo tras el éxito de la jornada celebrada recientemente en Cáceres, que contó con una destacada participación de propietarios y gestores del sector.

Como continuación de esta iniciativa, ambas entidades organizan una nueva formación práctica y gratuita en Badajoz, centrada en la accesibilidad en apartamentos turísticos y en la mejora de la atención a personas con baja visión o ceguera total.

Durante la sesión, los asistentes aprenderán: • Cómo adaptar apartamentos turísticos para hacerlos accesibles. • Buenas prácticas en la atención a personas con discapacidad visual. • Qué pequeños detalles marcan una gran diferencia en la experiencia del cliente. • Cómo la ONCE puede asesorar y acompañar a los propietarios, así como informar sobre ayudas y subvenciones disponibles.

📍 Badajoz – Próxima sesión 🗓 Martes 14 de abril 🕒 19:30 h 📌 Fundecyt - PCTEX Avenida de Elvas, s/n, Campus Universitario Edificio Parque Científico Tecnológico (PCTEX) Sala de reuniones 3 (planta 2) Avenida de la Investigación, s/n 06006 Badajoz

⏱ Duración aproximada: 1 hora

La directora provincial de la ONCE, Isabel Góngora, ha destacado que “la implicación de APTUEX en la mejora de la accesibilidad es clave para avanzar hacia un turismo verdaderamente inclusivo, donde todas las personas puedan disfrutar en igualdad de condiciones”.

Por su parte, el presidente de APTUEX, Javier Gutiérrez Rubio, ha señalado que “el gran interés generado en Cáceres confirma que el sector está comprometido con la accesibilidad, no solo como responsabilidad social, sino como una oportunidad real para mejorar la calidad del servicio y la competitividad de nuestros apartamentos turísticos”.

La formación es gratuita, breve y eminentemente práctica, pensada para su aplicación inmediata por parte de los profesionales del sector.

APTUEX anima a todos los propietarios y gestores de apartamentos turísticos a asistir a esta nueva convocatoria en Badajoz y seguir avanzando hacia un destino más accesible, competitivo y de calidad.