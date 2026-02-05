APTUEX integra a la plataforma de apartamentos turísticos de Badajoz y refuerza su presencia en Extremadura

El presidente de la Asociación de Apartamentos Turísticos de Extremadura (APTUEX), Javier Gutiérrez, mantuvo una reunión con propietarios y gestores de apartamentos turísticos en Badajoz, celebrada en la sala privada del Santander Work Café.

Durante el encuentro, el presidente expuso la visión, los objetivos y el papel que desempeña APTUEX como entidad representativa del sector en Extremadura, subrayando la importancia de la unidad, la defensa de los intereses comunes y el valor añadido que la asociación aporta a sus miembros. Los asistentes pudieron conocer en detalle la labor de APTUEX, así como su estructura y líneas de trabajo, disponibles en la web oficial www.aptuex.es.

Como resultado de la reunión, y por unanimidad, la plataforma de apartamentos turísticos de Badajoz acordó su incorporación a APTUEX, pasando a formar parte activa de la asociación y reforzando así su representatividad a nivel regional. Este avance supone un paso muy positivo para los socios y profesionales de Badajoz, que se integran en una asociación regional sólida, con mayor capacidad de representación, defensa de sus intereses y acceso a los servicios, acuerdos y líneas de trabajo que APTUEX desarrolla en toda Extremadura.

En esta misma línea, Javier Gutiérrez ha anunciado que los próximos pasos serán la celebración de reuniones similares en Mérida y Plasencia, con el objetivo de seguir sumando profesionales y fortaleciendo la voz del sector.

Asimismo, APTUEX ha anunciado el nombramiento de José Manuel Remedios como referente de la asociación en Badajoz, quien además pasará a formar parte de la Junta Directiva como vicepresidente, reforzando la estructura territorial de la entidad. Este nombramiento permitirá una mayor cercanía con los asociados de la provincia, una mejor coordinación con los profesionales del sector y una interlocución más sólida a nivel institucional.

Desde la Junta Directiva se valora muy positivamente este paso, que consolida la presencia de APTUEX en una zona estratégica con importantes previsiones de crecimiento en el ámbito de los apartamentos turísticos, reafirmando su compromiso con la unidad, la profesionalización y la defensa del sector en Extremadura.