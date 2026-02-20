AMUS ampliará su hospital de fauna salvaje con el apoyo del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros

El Hospital de Fauna Salvaje de AMUS ubicado en la localidad pacense de Villafranca de los Barros ampliará sus instalaciones tras la cesión de una parcela de 23.000 metros cuadrados por parte del Ayuntamiento, que invertirá unos 70.000 euros en su adquisición.

Actualmente, AMUS cuenta con una parcela también de titularidad municipal de unos 15.000 metros cuadrados, por lo que esta operación permitirá más que duplicar el espacio disponible para el desarrollo de nuevos proyectos de conservación de fauna.

El ayuntamiento asumirá la compra del terreno, que se aprobará en el próximo pleno municipal, mientras que las obras de adecuación correrán a cargo de la propia organización.

Por su parte, el director de AMUS, Álvaro Guerrero, ha calificado la operación como "un paso de gigante" en el proceso de crecimiento de la entidad.

"Estábamos constreñidos, sin espacio para desarrollar nuevas líneas estratégicas de conservación", ha afirmado a EFE, por lo que esta ampliación permitirá poner en marcha proyectos "muy potentes a nivel internacional" vinculados a especies especialmente amenazadas.

También permitirá el crecimiento de un equipo técnico que "ya jugaba en Primera División", pero que ahora podrá hacerlo con mejores medios.