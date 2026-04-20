Alumnas de la UEx consiguen una medalla de oro y otra de bronce en el campeonato universitario de karate

Alumnas de la Universidad de Extremadura han conseguido una medalla de oro y otra de bronce en el Campeonato Universitario de España de Karate que se ha celebrado entre el 17 y el 18 de abril en Granada.

El Servicio de Actividades Físicas y Deportivas (Safyde) de la Universidad de Extremadura ha explicado, en un comunicado, que en kata, Alba Díaz no pudo pasar en cuartos de final, en un combate igualado hasta el final ante una rival "muy potente", pero que finalmente se superó y, desde la repesca, consiguió una medalla de bronce.

En la de kumite, la UEx logró su mayor éxito gracias a Sara Larrá que, en 2025, "apenas pudo avanzar en la competición". Este año, sin embargo, "se ha mostrado intratable" para subirse a lo más alto del podium, de manera que se ha hecho con la medalla de oro y se ha convertido en campeona universitaria de España.

Safyde ha señalado que la cita en Granada ha congregado a deportistas del "más alto nivel" con destacados karatecas de diferentes selecciones nacionales de España, algunos de ellos ya presentes en competiciones internacionales.

La UEx también ha trasladado su felicitación para el resto de componentes del equipo: Hugo Joaquín, Candela Pérez, Elena Sanz y Roberto Núñez, que han estado "magistralmente dirigidos" por Laura Pérez, con Teresa Cartolano al frente de la expedición.

Igualmente ha agradecido a la Fundación Jóvenes y Deporte y Dirección General de Jóvenes y Deportes Extremadura de Junta de Extremadura, y una especial mención para la Federación Extremeña de Karate y D.A.

Por último, ha señalado que el campeonato ha estado "perfectamente organizado" por parte de Centro de Actividades Deportivas Universidad de Granada de Universidad de Granada.