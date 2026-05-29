Almoharín recibirá 3,2 millones de euros para paliar los daños de las borrascas del pasado invierno

El Ayuntamiento de Almoharín recibirá un subvención de 3,2 millones de euros por parte del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática del Gobierno de España, destinada a financiar obras de reparación, restitución, reconstrucción, mejora y ampliación de infraestructuras dañadas por los fenómenos meteorológicos adversos que afectaron el pasado invierno a Extremadura y a la localidad.

La ayuda ha sido concedida tras la solicitud presentada por el ayuntamiento y permitirá actuar sobre infraestructuras y espacios esenciales para la vida diaria del municipio, reforzando servicios públicos y mejorando instalaciones fundamentales para el desarrollo social, económico y comunitario de Almoharín.

La alcaldesa de Almoharín, Antonia Molina, ha destacado que esta inversión permitirá recuperar y mejorar caminos rurales fundamentales para la actividad agrícola y ganadera del municipio, además de reparar instalaciones municipales afectadas por los temporales sufridos hace unos meses.

"No hablamos solo de infraestructuras. Hablamos de proteger nuestra forma de vida, de defender nuestros espacios comunes y de garantizar que Almoharín siga teniendo futuro. El auditorio, las instalaciones deportivas o el pabellón son lugares donde hacemos comunidad, donde hacemos pueblo y donde construimos convivencia cada día", ha afirmado.

La alcaldesa ha valorado el compromiso del Ejecutivo central con los municipios rurales frente al abandono y las desigualdades territoriales. "Frente al ruido y a quienes utilizan la política para dividir y enfrentar, el Gobierno socialista de Pedro Sánchez responde con recursos, compromiso y promesas cumplidas", ha subrayado.

"Esta ayuda demuestra que otra forma de gobernar es posible: una política que escucha, que protege y que apuesta por que ningún pueblo se quede atrás", ha añadido Molina, que ha valorado esta inversión como "una muestra clara de que hay gobiernos que creen en los pueblos, en el mundo rural y en la igualdad de oportunidades vivas donde vivas", informa el PSOE en nota de prensa.

En este sentido, ha señalado que "como alcaldesa de un pequeño pueblo, pero sobre todo como una mujer que cree firmemente en la política como herramienta para transformar la vida de las personas, hoy sentimos orgullo y esperanza. El Gobierno de España ha demostrado que Almoharín importa y que nuestros vecinos y vecinas no están solos".

El Ayuntamiento de Almoharín ha agradecido la colaboración institucional y el respaldo recibido para poder afrontar unas actuaciones que serán "fundamentales" para la recuperación y mejora de las infraestructuras municipales dañadas.