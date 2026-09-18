El alcalde de Castuera renuncia a su cargo por la sentencia del caso Diputación, Ricardo Cabezas lo hará en el próximo pleno provincial

El alcalde de Castuera, Francisco Martos, ha registrado en el consistorio de dicha localidad pacense su renuncia a la Alcaldía tras la sentencia relacionada con la contratación en la Diputación de Badajoz del hermano de Pedro Sánchez, y cuyo fallo le inhabilita para el cargo de primer edil.

Tras indicar que la sentencia, "sin ser firme", le "obliga" a "abandonar" su "responsabilidad por imperativo de la Ley Electoral", Martos reconoce que se ha visto "en deber" de presentar su renuncia a la Alcaldía, aunque insiste en que mantiene "intacta" su "convicción de inocencia" y "la seguridad plena en que la Justicia en instancias superiores acabará demostrándola".

Mientras, Ricardo Cabezas, diputado de Cultura en la institución provincial de Badajoz, presentará su dimisión a los plenos de este mes en la Diputación de Badajoz y también en el Ayuntamiento de Badajoz como concejal