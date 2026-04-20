La AIReF estima que Extremadura cerrará 2026 con un superávit del 0,1% y la deuda se situará en torno al 17,6% del PIB

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) estima que Extremadura cerrará 2026 con un superávit del 0,1 por ciento y la deuda se situará ese mismo año en torno al 17,6 por ciento del PIB, nivel superior al previsto en el informe anterior.

Cabe señalar que la AIReF publicó esta semana los informes sobre los presupuestos iniciales de las administraciones públicas, con informes individuales para cada comunidad autónoma que completan el análisis del subsector del informe general.

Así, en el informe de Extremadura, se analiza el cumplimiento de la comunidad de las reglas fiscales vigentes para 2026. La AIReF estima que el gasto computable en la comunidad habrá aumentado en 2025 en torno al 9 por ciento y crecerá un 5,2 por ciento en 2026, incumpliendo la regla de gasto en ambos años, al superar los respectivos límites vigentes del 3,2 por ciento y 3,5 por ciento.

A efectos de la regla de gasto europea, el gasto primario neto de medidas de ingresos en Extremadura crecerá en 2026 un 4,5 por ciento, por encima del 3,5 por ciento comprometido en el Plan Fiscal y Estructural a medio plazo (PFEMP) para el conjunto de las administraciones públicas.

Asimismo, la AIReF recomienda a Extremadura que adopte las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de la regla de gasto nacional en 2026.

ESCENARIO PRESUPUESTARIO

En el informe, la AIReF recoge la previsión de que en 2026 el gasto computable a efectos de la regla de gasto nacional crecerá en Extremadura un 5,2 por ciento.

A partir de los datos conocidos sobre el cierre de 2025 y la actual información disponible sobre 2026, el organismo estima que el gasto computable en Extremadura habrá aumentado en 2025 en torno al 9 por ciento y que crecerá un 5,2 por ciento en 2026, incumpliendo la regla de gasto en ambos años, al superar los respectivos límites vigentes.

Respecto al informe anterior, las previsiones mejoran en 2025 al estimarse un mayor volumen de gastos financiados con fondos europeos mientras que empeoran en 2026, en sentido contrario, al reducirse el importe del gasto que se financiará con fondos finalistas.

En todo caso, este cálculo todavía puede verse distorsionado por el perfil irregular de los ingresos provenientes de fondos europeos del marco anterior 2014-2020.

De igual modo, se prevé que Extremadura cerrará 2026 con un superávit del 0,1 por ciento del PIB, mejorando una décima las estimaciones del informe anterior. La comunidad ha cerrado 2025 con un déficit del 0,1 por ciento del PIB, dos décimas mejor al previsto por la AIReF en noviembre.

Esta mejora se traslada a las previsiones de 2026, si bien no en su totalidad, ya que se estima un mayor nivel de gastos no vinculados a fondos finalistas.

En las estimaciones actuales no se recoge impacto alguno de las actuaciones que, en su caso, realice la comunidad para atender las consecuencias de las recientes borrascas, dado que la comunidad aún no ha facilitado información al respecto, y que tendrán impacto en déficit, pero no en regla de gasto, de acuerdo con el Real Decreto-Ley 5/2026, de 17 de febrero.

Bajo las previsiones actuales de ingresos de la AIReF, en 2026 un crecimiento de los empleos compatible con la tasa de referencia del 3,5 por ciento mejoraría tres décimas el saldo de la comunidad.

La comunidad estima alcanzar un superávit del 0,4 por ciento del PIB en 2026 con un crecimiento del gasto computable del 1,4 por ciento. En los planes presupuestarios a medio plazo, la comunidad mejora en dos décimas sus previsiones de saldo respecto al PEF 25-26, con un incremento de los ingresos impositivos y de las transferencias recibidas del Estado, distintas del sistema de financiación junto a un ligero incremento de los gastos.

Igualmente, mejora sus previsiones de crecimiento de gasto computable, con una tasa de variación del 1,4 por ciento, al registrar un incremento importante de los gastos financiados por otras administraciones.

Del mismo modo, la AIReF prevé que los ingresos de la comunidad en 2026, sin tener en cuenta los fondos del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia (PRTR), aumenten un 3 por ciento sobre el año anterior, alcanzando el 22,4 por ciento del PIB.

El organismo estima que los gastos de Extremadura en 2026, sin considerar los financiados por el PRTR, aumentarán un 2 por ciento sobre el año anterior, situándose en el 22,2 por ciento del PIB.

Respecto al informe anterior, la AIReF reduce levemente, en términos generales, las previsiones de empleos de 2026 de acuerdo con el cierre de 2025 recientemente publicado y la revisión del gasto por intereses.

Con ello, en términos interanuales se espera que disminuya el gasto en intereses y los gastos asociados a fondos europeos distintos del PRTR mientras aumentan en torno al 3 por ciento, los gastos corrientes no vinculados al PRTR.

Como ya se ha indicado, este escenario no contempla el efecto de posibles actuaciones que pueda poner en marcha la comunidad para atender los efectos de las recientes inundaciones.

Así, Extremadura considera nuevas medidas de gasto, en materia de personal, no contempladas en el PEF informado. La comunidad incorpora una nueva medida por el incremento retributivo del personal docente que supondrá un mayor gasto estimado en 25 millones de euros y señala que se están valorando por los distintos gestores de la comunidad las necesidades y gastos asociados a las pasadas borrascas.

DEUDA PÚBLICA

La AIReF considera que la deuda de la Comunidad Autónoma de Extremadura se situará en 2026 en torno a un 17,6 % del PIB, nivel superior al previsto en el informe anterior. Respecto del informe del PEF, con un dato de cierre 2025 del Banco de España (BdE) ligeramente superior al previsto por la AIReF, las previsiones sobre la evolución de la deuda para 2026 han disminuido debido, fundamentalmente a la mejora del saldo previsto. No obstante, de acuerdo con lo indicado por la comunidad y en virtud del Real Decreto-ley (RDL) 5/26, se podría aplicar el superávit de 2024 a gastos para paliar los daños sufridos por las inundaciones y no a la reducción de deuda. La comunidad aplicó a reducción de deuda en 2025 parte del superávit generado en el año anterior. Sin embargo, ha solicitado al MINHAC autorización de endeudamiento por el superávit aplicado, con el fin de atender los gastos extraordinarios derivados de las borrascas. El principal factor de reducción de la deuda en 2026 es el crecimiento del PIB, implicando en conjunto una bajada de nueve décimas de la ratio.

La deuda prevista por la AIReF para 2026 es inferior a la estimada por la comunidad. Las previsiones de endeudamiento remitidas por la comunidad para 2026, que apenas varían respecto del informe del PEF, son superiores a las de la AIReF debido a las diferencias en la previsión de saldo y a que la comunidad no ha tenido en cuenta en sus cálculos los excesos de financiación pendientes. La AIReF estima que la ratio de deuda sobre ingresos corrientes5 seguirá descendiendo en 2026. La ratio de deuda sobre ingresos se incrementó en 2022, presentando desde entonces una senda descendente.

Los mecanismos extraordinarios de financiación representan en la comunidad en torno a un 42 % de su deuda. Al cierre de 2025 los mecanismos extraordinarios representaban un 41,9 % de la deuda de la comunidad, reduciéndose en más de 30 puntos respecto al año anterior, debido a un proceso de reestructuración de la deuda acometido por la comunidad.