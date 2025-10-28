Agricultura suspende la presencia de ganado en ferias, concursos o romerías por la dermatosis nodular contagiosa

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible ha suspendido la presencia de ganado en ferias, concursos, certámenes, romerías, mercados o cualquier concentración como medida preventiva ante la dermatosis nodular contagiosa.

Tras una reunión con las organizaciones agrarias y asociaciones representativas del sector, la Consejería ha adoptado esta medida con el objetivo de evitar, en la medida de lo posible, que esta enfermedad llegue a Extremadura, si bien en la actualidad no hay casos confirmados.

Esta medida se adopta puesto que la dermatosis nodular contagiosa es una enfermedad vírica de alta capacidad de propagación que implica importantes perjuicios en las explotaciones afectadas y, además, su evolución en países y regiones del entorno así como la declaración de focos activos en el territorio español que incrementan el riesgo sanitario, justifican esta decisión.

De este modo, este mismo martes se publicará en el DOE la resolución de la Dirección General de Agricultura y Ganadería mediante la que se adoptan medidas cautelares frente a esta enfermedad en Extremadura; la cual tendrá efecto inmediato una vez publicada y se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2025, prorrogable si así lo aconseja la situación sanitaria.

A través de la misma, se suspenderá la presencia de animales en todas las ferias, concursos, certámenes, romerías, mercados y cualquier concentración de animales con carácter temporal y para todas las especies (excepto perros y gatos). También se establecerá la obligación de desinfectar y desinsectar todos los vehículos de transporte ganadero que entren o salgan de Extremadura en las 72 horas anteriores al movimiento.

Del mismo modo, se prohibirá la entrada en la comunidad de animales procedentes de explotaciones situadas en zonas declaradas como restringidas frente a la dermatosis nodular contagiosa.

Igualmente, entre otras medidas, los Servicios Veterinarios Oficiales controlarán los movimientos de animales procedentes de zonas limítrofes y/o relacionadas con las zonas de restricción por causa de la dermatosis nodular contagiosa.

Es de vital importancia proteger a la cabaña ganadera de estas enfermedades y cuidar la salud del ganado, por ello, la Junta de Extremadura ha decidido adoptar esta decisión que entiende necesaria e imprescindible para hacer frente a una enfermedad que está afectando a distintos territorios de España.

Del mismo modo, el Ejecutivo extremeño entiende perfectamente los perjuicios que esta decisión puede acarrear a eventos como la Feria Agroganadera de Trujillo que se celebra a mediados del próximo mes de noviembre, pero es vital anteponer la sanidad animal y proteger las explotaciones ganaderas de Extremadura.