Adjudicadas ayudas por otros 35,6 millones para impulsar 27 nuevas comunidades energéticas, cuatro en Extremadura

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha aprobado la adjudicación de otros 35,6 millones de euros de fondos NextGenEU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) en subvenciones a iniciativas pioneras para la creación de 27 nuevas comunidades energéticas en toda España.

En concreto, esta resolución de la sexta convocatoria del programa CE Implementa se suma a la de las fases previas y eleva a 145 el total de proyectos en marcha beneficiados hasta ahora con más de 100 millones "para impulsar la participación de los consumidores en el sistema energético para democratizarlo, asentar el despliegue renovable en el territorio y contribuir a los objetivos de descarbonización", informó el gabinete dirigido por Sara Aagesen.

Ha sido la convocatoria con el mayor presupuesto concedido hasta la fecha del programa CE Implementa. Gestionado por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente de la Secretaría de Estado de Energía, este programa forma parte del paquete de ayudas a las comunidades energéticas, que incluye también el programa sinérgico de Oficinas de Transformación Comunitaria (CE Oficinas), que ha propiciado la creación de 74 de estas entidades orientadoras.

En la resolución de esta convocatoria Galicia, con ocho proyectos seleccionados, se hace con el 58 por ciento de las ayudas asignadas (20,7 millones). El resto se desarrollará en Cataluña (5), Extremadura y Castilla y León, con cuatro expedientes respectivamente, en la Comunidad Valenciana (2), y los cuatro restantes en Castilla-La Mancha, Canarias, País Vasco y Andalucía.

Casi la mitad de los receptores de ayudas son personas físicas agrupadas en asociaciones y en uno de cada cuatro proyectos está al frente una cooperativa. Hay también pymes y otras categorías de asociados.