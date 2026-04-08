Adenex alega contra la instalación de una tirolina en el espacio de Red Natura de la Sierra Grande Hornachos

La asociación Adenex ha presentado alegaciones contra el proyecto de instalación de una tirolina de 680 metros en la Sierra Grande de Hornachos, un espacio protegido integrado en la Red Natura, y solicita que se deniegue su autorización en su ubicación actual y, como alternativa, plantea su reubicación fuera de las zonas "más sensibles".

Reconoce, así, se siente "preocupada" ante un proyecto que, según afirma, supone una "alteración evidente" del medio natural en una zona declarada Red Natura 2000, figura que "obliga legalmente a evitar cualquier deterioro de hábitat y perturbación significativa de las especies que habitan en ese espacio".

Uno de los aspectos más "críticos" señalados en las alegaciones es la ubicación de la tirolina en áreas de "máxima sensibilidad ambiental". De este modo, señala que parte del recorrido afectaría a zonas clasificadas como de Interés Prioritario (ZIP), que son las zonas de mayor interés de conservación, concretamente los cantiles serranos que albergan comunidades de aves rupícolas y hábitat protegidos.

Al respecto, en nota de prensa Adenex argumenta que el propio Plan de Gestión de este espacio "prohíbe expresamente" en estos enclaves la construcción de nuevas infraestructuras y "limita" las actividades recreativas como la escalada.

Por lo tanto, según entiende, instalar una tirolina con anclajes permanentes y tránsito continuo de usuarios "contradice frontalmente" estas normas.

Además, alerta del impacto que esta instalación supone sobre especies protegidas como el Águila perdicera, el Águila real o el Alimoche común, todas ellas presentes en la zona. "La colocación de cables a lo largo de 680 metros supone un riesgo de colisión, además de generar molestias continuas por ruido y presencia humana", advierte.

Otro de los puntos que preocupan a la organización es la afección al hábitat de interés prioritario que alberga comunidades de flora protegida y recogidas en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Extremadura con la categoría de Vulnerable.

De este modo, indica que el proyecto prevé perforaciones en la roca para instalar anclajes, así como desbroces para habilitar plataformas, actuaciones que entiende "incompatibles con la conservación de un hábitat considerado clave en el espacio protegido".

De igual manera, Adenex considera que el proyecto "vulnera" el principio de cautela que rige en la Red Natura 2000, al no poder garantizarse --señala-- que no habrá "efectos significativos" sobre los valores protegidos.

Además, cuestiona su encaje en el principio europeo de "no causar un perjuicio significativo al medio ambiente" (DNSH), obligatorio --apunta-- para actuaciones financiadas con fondos Next Generation.