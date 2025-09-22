La actividad de la construcción en Extremadura cayó en un 8% durante el primer semestre de 2025

La actividad del sector de la construcción en Extremadura ha registrado un descenso del ocho por ciento en el número de obras ofertadas durante el primer semestre de 2025, según los datos de Nalanda, compañía perteneciente al grupo Once For All.

Entre enero y junio, Extremadura ha contabilizado 224 licitaciones, lo que sitúa a la comunidad en el puesto 13 de España y representa el 2,2 por ciento del total nacional. A nivel general, la actividad del sector en España ha experimentado una caída del 1,8 por ciento en número de obras ofertadas durante el mismo periodo.

En Extremadura, la mayor parte de los proyectos licitados correspondió a obras de hasta 500.000 euros, que representaron el 75 por ciento del total, seguidas de las comprendidas entre 1 y 10 millones de euros, con un 15 por ciento.