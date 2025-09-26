El absentismo laboral en Extremadura baja hasta el 6,8% en el segundo trimestre

El abstentismo laboral se ha situado en Extremadura en el 6,8 por ciento en el segundo trimestre, una décima menos que en el mismo periodo del año anterior, y dos décimas por debajo de la media nacional, que está en el 7 por ciento.

En el caso del absentismo con incapacidad temporal (IT), la tasa se situó en el 5,4% en el segundo trimestre en la región, según el informe elaborado por Randstad Research a partir de los datos de la Encuesta Trimestral de Costes Laborales del INE.

Además, en Extremadura se ha registrado en el segundo trimestre una media de 19,62 horas no trabajadas por empleado, de las cuales 7,91 horas fueron por IT, una cifra que equivale a algo más de dos días ausentes en todo el trimestre.