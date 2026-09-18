Unos 65 autores extremeños protagonizarán encuentros literarios en las hospederías para dar a conocer sus obras

Unos 65 autores extremeños participarán en un ciclo de encuentros literarios, denominado 'Palabras Hospedadas', que se desarrollará en diferentes hospederías de la región con el objetivo de dar visibilidad a las obras y fomentar entre la ciudadanía la lectura de una amplia variedad de géneros literarios.

Se trata de unas jornadas literarias, organizadas por el Plan de Fomento de la Lectura de Extremadura, que se desarrollan de forma itinerante en la red de Hospederías de Extremadura, fusionando la cultura, las letras y el patrimonio turístico de la región.

El ciclo ha sido presentado este jueves en Mérida por el secretario general de la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura, José Luis Gil Soto; la directora del Plan de Fomento de la Lectura, Myriam Navas; la directora de Gebidexsa, María José Ontiveros; y el secretario de la Asociación de Escritores y Escritoras de Extremadura, Ángel Borreguero.

En este sentido, Borreguero ha explicado que se llevarán a cabo dos encuentros literarios al mes en distintas hospederías de Extremadura, preferentemente en horario de tarde, con una duración aproximada de entre 60 y 90 minutos.

El primer encuentro se celebrará este sábado, 19 de septiembre, con la escritora Esperanza Mancera, a las 18,00 horas, en la Hospedería Valle del Ambroz de Hervás. Seguidamente, el 25 de septiembre será el turno de Ángela Sayago en el Hotel Valle del Jerte, a la misma hora. Ambas citas tendrán entrada libre hasta completar aforo.

También participarán en las jornadas la escritora Pilar Galán; la ilustradora Leticia Ruifernández; la escritora de cuentos infantiles, Pilar López Ávila; la poeta Sandra Benito, y el ganador reciente del premio Miguel Hernández de poesía, Carlos García Mera, entre otros.

En concreto, las jornadas comenzarán con una charla con el autor de unos 45 minutos, en las que se presentará la obra y se abordarán aspectos de su trayectoria y del proceso creativo. A continuación, tendrá lugar una lectura de fragmentos acompañada de un diálogo con los asistentes, con una duración aproximada de 25 minutos. Por último, se abrirá un turno de preguntas e intercambio de experiencias entre autor y lectores.

El autor, además, entregará un ejemplar firmado de la obra presentada, que pasará a formar parte de un fondo bibliográfico permanente en la hospedería.

Así, el secretario de la asociación, Ángel Borreguero, ha resaltado la importancia del ciclo al considerar que los escritores extremeños "han tenido dificultades históricas para proyectar y dar a conocer su obra en su propia tierra".

Por ello, ha subrayado la importancia del apoyo de las instituciones en Extremadura, que ha contado con "una tradición importantísima" gracias a iniciativas como la creación de la Editora Regional o el Plan de Fomento de la Lectura".

También, Borreguero ha asegurado que la literatura en Extremadura "vive ahora una época dorada", una muestra de ello "son los más de 65 autores que van a pasar por estos encuentros en la Red de Hospederías de Extremadura".

Por último, ha remarcado el papel de la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura por "florecer y desarrollar la literatura en Extremadura", y ha indicado que la puesta en marcha de esta iniciativa será "un apoyo para los creadores de la región y para llevar su literatura a todos los rincones de Extremadura".