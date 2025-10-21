El 56% de los alquileres de viviendas en Extremadura cuestan menos de 700 euros mensuales

El 56 por ciento de los alquileres de vivienda en Extremadura cuestan menos de 700 euros mensuales, según un estudio del portal inmobiliario pisos.com.

Asimismo, el 37 por ciento de los alquileres de viviendas en la región cuestan entre 700 y 1.000 euros al mes; el 5 por ciento entre 1.000 y 1.500 euros mensuales; y el 2 por ciento más de 1.500 euros al mes.

A su vez, en el conjunto nacional el 37 por ciento de las viviendas en alquiler en España tiene un precio superior a los 1.500 euros mensuales, conformando así el segmento más numeroso del mercado, según el estudio de pisos.com, que revela las marcadas diferencias geográficas del mercado del alquiler.