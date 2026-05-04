Unos 1.600 alumnos se incorporan este lunes al Cefot de Cáceres para iniciar su formación militar

Un total de 1.616 alumnos se incorporan este lunes, 4 de mayo, al Centro de Formación de Tropa (Cefot nº 1) de Cáceres para iniciar su formación militar y convertirse en soldado profesional.

La incorporación se hará a partir de las 8,00 horas y estos aspirantes a soldado pertenecen al primer ciclo de formación del año 2026, e inician así su proceso de incorporación a la Escala de Tropa del Ejército de Tierra.

Cabe recordar que a mediados de abril, un total de 1.350 soldados culminaron la Fase de Formación Militar Específica y de Especialidad Fundamental. Ellos pertenecían al 2º ciclo de 2025, y se incorporarán a distintas unidades del Ejército de Tierra repartidas por toda la geografía nacional.

De esta forma el centro militar ubicado en el acuartelamiento de Santa Ana de la capital cacereña continúa con su labor formativa y en lo que va de año unos 3.000 alumnos pasarán por sus instalaciones.