El Templo de Diana acoge este sábado el V Certamen Coral de Extremadura con cinco agrupaciones

El Templo de Diana de Mérida será el escenario este sábado, 24 de octubre, de la quinta edición del Certamen Coral de Extremadura, que reunirá a cinco agrupaciones procedentes de Mérida, Badajoz, Almendralejo, Guareña y Valencia del Ventoso. La cita comenzará a las 20:00 horas y contará con acceso gratuito para el público.

Organizado por la Federación de Corales de Extremadura (Fecoex), el concurso es el único de ámbito regional que se celebra en la comunidad autónoma. En esta edición, cada formación interpretará tres obras, una de ellas evaluada por el jurado, en una convocatoria dedicada a la música africana.

Las agrupaciones participantes serán la Coral Augusta Mérida, el Coro de Cámara Via de la Plata de Almendralejo, la Coral Bel Canto de Guareña, la Coral Nuestra Señora de la Esperanza de Valencia del Ventoso y Harmoneyes Vocal de Badajoz.

El presidente de Fecoex, Pepe Valadés, ha destacado la consolidación del certamen y ha avanzado que el objetivo para el próximo año es ampliar la participación a corales de toda España, manteniendo Mérida como sede y el Templo de Diana como escenario.

En representación del consistorio emeritense, el delegado de Cultura, Antonio Vélez, ha animado a los aficionados a la música a asistir a esta cita, que combina la música en directo con el patrimonio histórico de la ciudad.

Por su parte, el director de la Coral Augusta Mérida, Francisco Javier Gómez, ha valorado igualmente el marco histórico del certamen y la posibilidad de que en futuras ediciones participen agrupaciones de otras comunidades autónomas.