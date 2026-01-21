Publicadas las bases para la participación en el Desfile de Carnaval 2026 y para el XVIII Concurso Nacional Drag Queen “Tomás Bravo”

La delegada de Igualdad, Ana Aragoneses, ha informado este miércoles sobre la apertura del plazo de inscripción para participar en el Desfile de Carnaval y en el XVIII Concurso Nacional Drag Queen “Tomás Bravo”, dos de los eventos más destacados, junto al Concurso de Agrupaciones, del Carnaval Romano de Mérida 2026.

De este modo, Aragoneses ha adelantado que el Desfile del Carnaval Romano de Mérida, se celebrará el domingo 15 de febrero a las 17:00 horas, con concentración previa a las 16:30 horas en el inicio de la Avenida Juan Carlos I. El recorrido discurrirá por la Avenida de Extremadura, calle Camilo José Cela, calle Félix Valverde Lillo, finalizando en la Plaza de España.

El plazo de inscripción para participar en el desfile estará abierto hasta el 5 de febrero a las 14:00 horas, siendo gratuita. Las solicitudes podrán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de Mérida o a través del correo electrónico festejos@merida.es.

Asimismo, y como viene siendo habitual, el desfile contará con diferentes modalidades, entre ellas pasacalles de grupos adultos, grupos infantiles, amigos del desfile, individual y parejas, así como artefactos, carruajes o carrozas. Podrán participar grupos y personas de toda la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Se establece una ayuda fija de 500 euros para los grupos de pasacalles adultos participantes, hasta un máximo de 20 agrupaciones, así como una ayuda al desplazamiento de 200 euros para grupos procedentes de fuera de Mérida, con un máximo de 15 agrupaciones.

El concurso repartirá numerosos premios económicos en las distintas modalidades, destacando los 2.000 euros para el primer premio de pasacalles adultos y los 1.500 euros para el primer premio en la modalidad de carrozas o artefactos.

El jurado, designado por la delegación de Festejos, valorará aspectos como el disfraz, la coreografía, la música, la originalidad y la vistosidad, de acuerdo con los criterios establecidos en las bases.

En este sentido, la delegada de Festejos ha animado a asociaciones, colectivos y ciudadanía en general a participar en este desfile, que cada año llena las calles de color, música y creatividad, consolidándose como una de las citas más destacadas del Carnaval Romano.

Por otro lado, sobre el Concurso Nacional Drag Queen “Tomás Bravo”, Aragoneses ha destacado que se celebrará el lunes 16 de febrero en la Carpa Municipal instalada en la Plaza de España, con el objetivo de elegir a la nueva Drag Queen que representará la festividad.

La convocatoria está abierta a todas las personas mayores de edad interesadas, con un cupo máximo de 10 participantes. Los aspirantes deberán formalizar su inscripción antes del 9 de febrero, enviando la documentación requerida (solicitud, DNI y montaje musical) por Registro General o al correo electrónico festejos@merida.es.

Los espectáculos deberán tener una duración máxima de seis minutos y los participantes estarán obligados a utilizar plataformas con un tacón mínimo de 20 centímetros. Las bases subrayan que los diseños deben ser originales y de temática libre, valorándose la estética, el maquillaje y la puesta en escena.

Además, se permite el acompañamiento de hasta cuatro bailarines (mínimo 16 años) y auxiliares para cambios de vestuario.

El concurso ofrece una importante dotación económica en premios:

• Primer premio: 2.000 € (el ganador será además la imagen del cartel de la siguiente edición).

• Segundo premio: 1.500 €.

• Tercer premio: 1.000 €.

• Compensación: Todos los participantes no premiados recibirán 150 €.

Como incentivo adicional, la organización garantizará una noche de alojamiento para los Drags y bailarines que residan fuera de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Respecto al jurado, este estará compuesto por profesionales del sector artístico, el espectáculo, la comunicación y el diseño, designados por la Delegación de Festejos y la Delegación LGTBI/Diversidad. La evaluación comenzará 30 minutos antes de la gala en los camerinos, donde se calificará el maquillaje y la imagen. Durante el show, se puntuarán del 1 al 10 elementos como la originalidad del vestuario, la dificultad de la interpretación sobre plataformas, la coreografía y las acrobacias.

En las bases se recoge que queda estrictamente prohibido el uso de pirotecnia, animales vivos o cualquier elemento peligroso. Asimismo, el incumplimiento de los horarios de llegada (90 minutos antes de la gala) o superar el tiempo máximo del show conllevará penalizaciones del 25% sobre la puntuación total o incluso la descalificación.

Para más información o dudas sobre las bases, las personas interesadas pueden contactar con la Delegación de Festejos a través del correo festejos@merida.es.