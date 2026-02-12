El Carnaval Romano comienza su programación con la Final del COAM

El jueves, 12 de febrero, a las 21 horas, tendrá lugar en el Teatro María Luisa la Final del Concurso Oficial de Agrupaciones (COAM) del Carnaval Romano 2026 en el que participarán Chirigota Lokácostao, Chirigota La Marara, Chirigota Aquí no nos mueve ni Dios y Chirigota Los Pejigueras, además de la Comparsa Los Que Faltaban y Comparsa Las Iguales.

Programación Carnaval Romano 2026

Del viernes 13 de febrero al martes 17 de febrero de 2026 se celebrará una nueva edición del Carnaval Romano que arrancará en días previos con la celebración del Concurso Oficial de Agrupaciones COAM cuya final tendrá lugar el jueves 12 de febrero, en el Teatro María Luisa. Además, se celebrará el Concurso de Agrupaciones Juveniles el viernes 6 de febrero y el XII Concurso Regional de Tamborada y Percusión, el domingo 8 de febrero, en el Templo de Diana.

VIERNES, 13 de FEBRERO

El Pregón Oficial será el viernes 13 de febrero, a las 22:00 horas, en la Carpa de la Plaza de España, a cargo de la cantante gaditana Merche, que posteriormente ofrecerá un concierto dentro de su gira “Abre tu mente ahora 26”.

Previamente, por la mañana, tendrán lugar los Desfiles Escolares y, por la tarde, el Certamen de Chirigotas de Mayores y posterior Desfile. Desde las 20:00 horas podremos disfrutar de los primeros cantacalles de la agrupaciones juveniles y adultas de Carnaval en las inmediaciones de la Calle Santa Eulalia y aledaños.

SÁBADO, 14 de FEBRERO

Durante el sábado se seguirán celebrando los cantacalles, las actuaciones musicales en la Carpa Municipal, degustaciones o talleres infantiles. A destacar, a las 17:00 horas, el VIII Concurso de Copla Monumental, en el Templo de Diana.

Además, durante todo el día, las agrupaciones actuarán en los escenarios Cruzcampo ubicados en la Plaza Luis Chamizo y en La Lonja. A las 21:00 horas, actuará el grupo de rock RDR en la Carpa de la Plaza de España.

DOMINGO, 15 de FEBRERO

El domingo por la mañana, tendrá lugar el Día de la Bicicleta del Carnaval en un recorrido de unos 5km por el casco urbano. También se celebrará la tradicional Jamonada Solidaria en la Plaza de España, a las 13:00 horas.

Por la tarde, será el Gran Desfile de Carnaval que saldrá a las 17:00h y cuyo recorrido será Avda. Extremadura, Calle Camilo José Cela, Calle Félix Valverde Lillo y Plaza de España. Este año participan 22 agrupaciones entre todas las categorías.

LUNES, 16 de FEBRERO

El lunes 16 de febrero por la mañana será el turno del Desfile infantil. Por la tarde, Lunes de Cantera con el Desfile y cantacalles de las Agrupaciones infantiles y, por la noche, el II Concurso de Coplas por la Igualdad y la XVIII Gala Nacional de Drag Queen ‘Tomás Bravo’, a partir de las 21:00 horas.

MARTES, 17 de FEBRERO

El martes 17 de febrero se celebrará el tradicional Velatorio y Entierro de la Sardina por la tarde. Posteriormente, a las 20:00 horas, actuará La Chirigota del Bizcocho en la Carpa de la Plaza de España.

Conforme a otras actividades culturales:

PRESENTACIONES

Encuentro con María Dolores Olgado

El jueves 12 de febrero, la Biblioteca Municipal Juan Pablo Forner organiza un encuentro con la autora Mª Dolores Olgado, donde se mantendrá una Charla-Coloquio sobre su libro «Cartas de París», novela ambientada entre la Extremadura rural en poder de los nacionales y el Madrid convulso de los años de la guerra.

La novela entrelaza las voces de Teresa y Andrés, un matrimonio separado por el conflicto. Incomunicados tras el alzamiento, un brigadista ofrece a Andrés la posibilidad de enviar sus cartas a través de París, permitiendo que ambos mantengan viva la unión mientras aguardan un reencuentro incierto.

Será en la Sala de conferencias (3 planta) del Centro Cultural Alcazaba, a las 18:30h.

Ciclo de Conferencias MNAR Grandes personajes de la Antigüedad II

Encuentro semanal que pretende aproximar, a los participantes en las conferencias, a las más diversas personalidades que hicieron la Historia Antigua, desde oriente a occidente, tanto hombres como mujeres, generalmente silenciadas. En esta segunda parte, todos los jueves, a las 18:30 horas, en el Centro Cultural Santo Domingo.

12 de febrero Alejandro Magno: imagen de un semidiós Prof. Dr. Miguel Ángel Elvira Barba. Universidad Complutense de Madrid.

Del Lugar y el Tiempo del Amor VII: el Fuego Invisible. Mitos y Pasiones

13 de febrero a las 20.15 horas.

Como cada año, a mediados de febrero, Ara Concordiae recreará escenas inspiradas en la poesía elegíaca latina de autores como Virgilio, Catulo o Propercio, invitando al público a viajar al mundo clásico y a descubrir cómo la sociedad de la antigua Roma concebía y vivía el amor. En esta ocasión, el mito y la pasión se convertirán en los grandes protagonistas.

El viernes 13 de febrero, a partir de las 20:15 horas, en el Museo Nacional de Arte Romano. Entrada libre hasta completar aforo.

CINE

Cine Filmoteca: «Decorado»

12 de febrero a las 20.30 horas.

Arnold es un ratón de mediana edad atrapado en una crisis existencial. Su matrimonio se desmorona, su vida le parece absurda y empieza a sospechar que todo a su alrededor es una gran farsa. Cuando su mejor amigo muere en circunstancias sospechosas, Arnold se convence de que algo no encaja. Lo que comienza como una paranoia cotidiana se convierte en una huida desesperada hacia algo que se parezca, aunque sea un poco, a la libertad. Largometraje basado en el aclamado cortometraje homónimo del propio Alberto Vázquez de 2016.

2025: Festival de Sitges: 2 nominaciones 2025: Premios Forqué: Nominada a Mejor largometraje de animación.

Cine: «Ghost. Mas allá del amor»

14 de febrero, a las 17.30 horas y 20.30 horas.

Una joven pareja de enamorados ve truncada su felicidad cuando él es asesinado por un ladrón. La necesidad de salvar la vida a la chica hace que él permanezca en el mundo terrenal en forma de fantasma e intente advertirla del peligro que corre. Su único medio de comunicación es una excéntrica vidente. (FILMAFFINITY)

Pases: 17:30h y 20:30h. Entrada: 3€. A la venta en taquilla y en https://www.teatromarialuisa.org/. Lo recaudado irá íntegramente destinado a la Fundación Cris Contra el Cáncer.

Ciclo de Cine Studio Ghibli: «La princesa Mononoke»

15 de febrero a las 12 y a las 18 horas.

Con el fin de curar la herida que le ha causado un jabalí enloquecido, el joven Ashitaka sale en busca del dios Ciervo, pues sólo él puede liberarlo del sortilegio. A lo largo de su periplo descubre cómo los animales del bosque luchan contra hombres que están dispuestos a destruir la Naturaleza. (FILMAFFINITY)

Pases: 12:00h y 18:00h. Entrada: 3€. A la venta en taquilla y en https://www.teatromarialuisa.org/. Lo recaudado irá íntegramente destinado a la Fundación Cris Contra el Cáncer.

EXPOSICIONES

Exposición ‘Where fireflies unfold’ de Oskar Alvarado

5 enero - 13 febrero

El Centro Cultural Santo Domingo arranca el año disfrutando de la fotografía, de la mano del Club Negativo, con la exposición WHERE FIREFLIES UNFOLD de Oskar Alvarado que nos traslada a Deleitosa, hogar de sus antepasados, para explorar la identidad y el misterio entre lo cotidiano y lo extraño.

Se puede visitar, de lunes a viernes, de 17:30 a 21:00 horas, y Sábados, de 10:30 a 14:00 horas.

Exposición fotográfica ‘Sin barreras’

13 enero - 13 febrero

Del 13 de enero al 13 de febrero se podrá visitar en el Centro Cultural Alcazaba la exposición fotográfica ‘Sin Barreras’ organizada por APAMEX y la Diputación de Badajoz provenientes del X Concurso de Fotografías con el mismo nombre.

El concurso «Fotografías sin barreras 2024» pretende, mediante la divulgación de imágenes positivas, mostrar la interacción entre los ciudadanos y las actuaciones de accesibilidad universal ejecutadas tanto en la provincia de Badajoz como en cualquier otro lugar de España, en el ámbito del urbanismo, la edificación y la comunicación. La muestra reúne 30 fotografías seleccionadas del concurso.