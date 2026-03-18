La próxima semana se instalarán gallardetes y balconeras así como el vallado extraordinario y cartelería comercial

La delegada de Semana Santa, Ana Aragoneses, ha presidido esta mañana la Mesa Técnica en la que se han coordinado todos los servicios municipales implicados. En el encuentro han participado técnicos y técnicas de las distintas áreas municipales implicadas, así como Policía Nacional.

Durante la reunión se han establecido los dispositivos de tráfico, con cortes puntuales en las calles afectadas por los desfiles procesionales, así como el control de estacionamientos para evitar incidencias. Del mismo modo, se coordinará la retirada temporal de veladores en la vía pública, garantizando tanto el desarrollo de las procesiones como la actividad económica.

En este sentido, el Ayuntamiento ruega a la ciudadanía comprensión y colaboración durante estos días, apelando al respeto estricto de las prohibiciones de estacionamiento en los recorridos procesionales, una medida imprescindible para garantizar la fluidez de los desfiles y evitar incidencias que puedan afectar al normal desarrollo de la Semana Santa.

El Ayuntamiento también está actuando de forma intensiva en la mejora y acondicionamiento de espacios estratégicos, como es el caso de la Basílica de Santa Eulalia, donde ya se están ultimando los trabajos de derribo. A partir del próximo lunes, operarios del Parque Municipal acometerán la consolidación del terreno y la instalación eléctrica, mientras que la delegación de Limpieza realizará labores continuas de adecentamiento.

Paralelamente, se procederá a la retirada de obstáculos en la vía pública, el plegado de cartelería comercial en los itinerarios procesionales y la finalización del montaje de la Carrera Oficial en la Plaza de España, donde instalaran gallardetes y balconeras, así como el vallado extraordinario.

Por último, el Ayuntamiento pondrá en marcha una campaña de sensibilización ciudadana centrada en la limpieza y el civismo, apelando a la responsabilidad colectiva para mantener la ciudad en las mejores condiciones, evitando arrojar residuos al suelo y utilizando las papeleras durante el desarrollo de las procesiones.

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Con este dispositivo, el Ayuntamiento reafirma su apuesta por una Semana Santa segura, coordinada y de calidad, en la que tradición, convivencia y proyección turística vuelven a situar a Mérida en el centro del mapa.