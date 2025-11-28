La programación cultural de Navidad del Ayuntamiento ofrece una treintena de actividades centradas en la música y el público familiar

El delegado de cultura, Antonio Vélez, ha presentado hoy la programación navideña de su delegación que tiene como ejes la música y las propuestas familiares. Hoy mismo, en el Encendido, a partir de las 19 horas en la Plaza de España, habrá una actuación de la Big band de Mérida con Abel Trigó y Celia Vergara “que nos van a dar un concierto de música americana con los grandes temas del jazz”.

La programación suma “unas treinta actividades, casi todas gratuitas, siendo la mayoría musicales; una oferta muy amplia para pasar una buena Navidad en familia, escuchando villancicos y yendo a nuestros centros culturales” señala Antonio Vélez.

A mediados de diciembre se celebrarán las zambombas tradicionales “del flamenco navideño”: la Zambomba de Arte a cargo de Fuensanta Blanco, el día 12 de diciembre, a las 20 horas en la Plaza de España, y la Zambomba de la Familia Vargas, también en la Plaza de España a las 20 horas, el día 18 de diciembre.

En cuanto a los villancicos, la Coral Augusta Emérita ofrecerá actuaciones los días 11 y 13 de diciembre. “El día 11 estarán a las 20 horas en la Concatedral de Santa María, y el día 13 harán doblete, visitando la residencia de Santa Teresa Jornet a las 17 horas y luego a la ermita de Nuestra Señora de la Antigua a las 20 horas”.

Otras actividades incluyen el Concierto de Año Nuevo de la Orquesta de Extremadura en el Palacio de Congresos, y la colaboración con el Centro Superior de Investigaciones Científicas, con el evento La buena energía X+, que se llevará a cabo en el Centro Cultural Alcazaba el día 6 de diciembre a las 12:30 para familias con niños de 7 a 14 años. El acceso a este evento "es gratuito hasta completar aforo con reserva previa, máximo cinco invitaciones por familia, y es fundamental adquirir las invitaciones a través de la web municipal”.

En el Palacio de Congresos se podrá asistir también a la Navidad con Niña Pastori, el 27 de diciembre y otros eventos. Para el público infantil el Centro Cultural de Nueva Ciudad programa Pedro y el lobo, el 4 de enero, un espectáculo de la Red de Teatros.

TEATRO MARÍA LUISA

El Teatro María Luisa “tiene un lugar destacado en la programación con propuestas como la actuación de Pepe Rivero, un pianista compositor cubano, con su propio show y vendrá acompañado de otros músicos” añade el delegado de cultura. Será el 4 de diciembre, con entrada gratuita. Además, el día 20 se contará con el grupo Swing Ton Ni Song con un repertorio de temas navideños, también en el Teatro María Luisa.

Aquí tendrá lugar también una función familiar los domingos, a las 18.30 horas, “que hemos denominado teatros musicales”. Se pondrán en escena Las cuatro estaciones ya no son lo que eran, el día 21 de diciembre, y La fábrica de las maravillas, el día 28 de diciembre.

En el ámbito musical familiar, se presentará Veleta Roja, un grupo "que está nominado a los grammys de música infantil, el día 7 de diciembre, en el María Luisa.

También estará Gecko Turner, "un viejo conocido de esta ciudad y músico extremeño muy destacado”, el día 9 de diciembre, así como los teatros familiares Las hadas de las Navidad, el día 3 de enero, y El lago de los cisnes, el día 4 de enero.

BIBLIOTECA MUNICIPAL

En la Biblioteca Municipal Juan Pablo Forner continúa el cuentacuentos, cada jueves, y sus talleres de ilustración especiales de Navidad y ludoteca, del 23 al 26 de diciembre, “para que las familias puedan compaginar las compras con actividades para los niños”.

Además, se realizará un cuentacuentos destacado el viernes, 5 de diciembre, en el auditorio del Centro Cultural de Nuestra Señora de la Antigua, con lenguaje de signos, en colaboración con FESA (Federación Extremeña de Asociaciones de Personas Sordas), con motivo del Día Internacional de la Discapacidad.

En la biblioteca habrá también un encuentro con el autor Óscar de los Reyes, que va a presentar su última obra, El Rastro de sangre, el martes 16 de diciembre en la sala Dulce Chacón.