La Escuela Profesional Barraeca recibe 1.166.950,20 euros para formar a 48 alumnos en cuatro especialidades

La Escuela Profesional Barraeca V de Mérida ha comenzado un nuevo curso con una subvención de 1.166.950,20 euros y un total de 48 alumnos distribuidos en cuatro especialidades, con compromiso de inserción laboral para 30 de ellos.

La delegada de Formación para el Empleo, Pilar Amor, ha explicado este viernes que se ha incorporado la nueva especialidad de Albañilería y de Electricidad, que se desarrollará en dos módulos.

Además, se mantienen las especialidades de Operario en fontanería y calefacción-climatización doméstica; Electricista de edificios e instalaciones, y Operario especializado en construcción, patrimonio y excavaciones arqueológicas.

El Programa de Escuelas de Aprendizaje Laboral combina formación y trabajo práctico en actividades de interés social, con el objetivo de "mejorar la empleabilidad de los participantes mediante la adquisición de competencias, experiencia profesional y acompañamiento, facilitando así su inserción laboral", ha indicado la delegada.

Así, el programa consta de una primera etapa formativa de tres meses de duración, en el que el alumnado recibirá formación específica para su puesto de trabajo, así como formación complementaria en prevención de riesgos laborales, competencias digitales, materias transversales y un proceso de orientación y asesoramiento.

Además, durante este período, los escolares recibirán una beca de 13,50 euros diarios por cada día lectivo y, asimismo, la segunda fase consistirá en una formación en alternancia con el puesto de trabajo, con una duración de nueve meses y una retribución del 75 por ciento del salario mínimo interprofesional por la entidad promotora.

Del mismo modo, el Ayuntamiento de Mérida, como entidad promotora, contratará a 14 personas para que formen parte del equipo directivo, docente y de apoyo.

Por ello, la delegada de Formación para el Empleo, Pilar Amor, ha "deseado mucha suerte" a estas 14 personas, que se encuentran en pleno proceso de selección, y ha resaltado el "compromiso" de los alumnos con la Escuela Profesional Barraeca, señalando que "no hay tarea que se les pida que no cumplan con dedicación y entrega".

Asimismo, Amor ha recordado que el proceso de selección del alumnado, iniciado previamente a través del sondeo del Sexpe para la presentación de solicitudes en el centro de empleo, finaliza este viernes, 28 de noviembre. Posteriormente, los alumnos y alumnas deberán incorporarse a la Escuela Profesional antes del 30 de diciembre.

Por ello, las personas interesadas "deberán estar atentos a todo el proceso y seguir rigurosamente las indicaciones del personal de selección del grupo mixto, formado por el Sexpe y la entidad promotora del Ayuntamiento de Mérida".

Del mismo modo, la delegada ha mostrado su descontento con la Dirección General de Formación para el Empleo de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital por reducir el plazo en la entrega de solicitudes y del alumnado a diez días, mientras que en ediciones anteriores el plazo era de un mes.

"Esta disminución de plazos afecta, entre otras cosas, a los tiempos de reclamación durante el proceso selectivo y genera una sobrecarga de trabajo para el personal encargado del proyecto", ha concluido Amor.