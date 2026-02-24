La Policía Local registró la semana pasada 19 atestados de carácter leve

La Policía Local, en su balance de actuaciones en siniestralidad vial de la semana del 16 al 22 de febrero, registró 19 atestados, de los que 17 fueron con daños materiales y 2 con lesiones (ambas de carácter leve).

La mayoría de los incidentes estuvieron relacionados con el incumplimiento de las normas de tráfico básicas como no respetar la preferencia o prioridad de paso, no respetar la distancia de seguridad; con colisiones por alcance en el Paseo de Roma y la Avd. Portugal.

Se registró un atropello a un Vehículo de Movilidad Personal (VMP) en la Calle Circo Romano y un siniestro entre un turismo y un ciclomotor en la Calle Arturo Barea, ambos con conductores de los vehículos ligeros heridos leves. Además, se instruyó un atestado a un menor de 10 años conduciendo un vehículo tipo buggy sin permiso, resultando investigado el padre como cooperador necesario.

También se realizaron labores preventivas con 29 pruebas de alcoholemia con el resultado de solo 1 positiva (de carácter administrativo).