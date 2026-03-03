El paro bajaba solo en una persona con respecto al mes de enero

Como cada primero de mes se conocen los datos del desempleo en la ciudad. El paro bajaba en la ciudad de Mérida en 1 persona durante el mes de febrero, respecto a enero, quedando el número total de desempleados en la capital en los 4.561, lo que supone también 255 parados menos que hace un año en febrero del 25.

La ciudad presentó el pasado mes 1 mujer más en las listas del desempleo y bajaba en 2 el número de hombres parados. Mientras por sectores, bajaba en Agricultura, en 3 personas, en Construcción, en 12 y en el sector servicios con 8 parados más, mientras que se incrementaba con 8 parados más en Industria y en ese mismo número en sectores sin actividad.

En Extremadura subía en 164 personas respecto a enero, mientras que en tasa interanual hay 6.676 desempleados menos que en febrero del 25, dejando el número total de parados en la región en los 66.474.

Por provincias, el paro ha aumentado en 160 personas en la provincia de Badajoz, y subía, tan sólo, en 4 personas en la cacereña.