Una visita guiada y la exposición Luxuria para conmemorar el Día de la Ruta “Vía de la Plata 2026”

El Ayuntamiento de Mérida se suma a la programación conmemorativa del Día de la Ruta “Vía de la Plata 2026” con dos actividades que permitirán a emeritenses y visitantes acercarse, desde diferentes perspectivas, al legado romano de Augusta Emerita y al papel que desempeñó la ciudad como uno de los grandes núcleos de comunicación de la Hispania romana.

La programación del Día de la Ruta Vía de la Plata 2026 reúne un total de 29 actividades en los distintos municipios que forman parte de la Red de Cooperación de Ciudades en la Ruta de la Vía de la Plata, con propuestas en Asturias, Castilla y León, Extremadura y Andalucía. El programa incluye recreaciones históricas, visitas guiadas, talleres, actividades educativas, propuestas gastronómicas, exposiciones y diferentes iniciativas de divulgación del patrimonio y de la historia de este itinerario.

Entre las iniciativas de carácter conjunto destaca el “Cursus Publicus en moto”, una recreación del servicio postal romano que recupera el espíritu de las comunicaciones de la Antigüedad mediante un sistema de relevos entre municipios de la Ruta. La actividad se desarrollará los días 18, 19 y 20 de septiembre, con un recorrido en sentido sur-norte y la entrega de un testigo contenido en una capsa romana.

En este recorrido, el Cursus Publicus pasará por Mérida el viernes 18 de septiembre a las 16:30 horas. La ciudad será uno de los puntos de este relevo, donde se realizará el sellado del testigo en el Puente Romano del Albarregas, con el Acueducto de los Milagros como escenario de fondo. Los participantes serán recibidos en este punto por el Delegado de Turismo, Felipe González, reforzando así la participación de la ciudad en esta iniciativa conjunta de la Red.

En el caso de Mérida, la primera de las propuestas será “Luxuria, los placeres de Augusta Emerita”, un recorrido guiado por distintos aspectos de la sociedad romana y sus formas de vida y comportamiento. La actividad permitirá descubrir cuestiones relacionadas con la gastronomía, la indumentaria, las joyas, los perfumes, las viviendas, la música y los espectáculos públicos que formaban parte de la vida cotidiana de la ciudad romana.

La actividad se desarrollará del 18 de septiembre al 4 de octubre, con pases a las 12 y a las 19 horas, en el Museo Abierto de Mérida (MAM). Será una actividad gratuita y no será necesaria inscripción previa, accediéndose por orden de llegada hasta completar el aforo establecido.

Por otro lado, los días 26 de septiembre y 3 de octubre, a las 18:30 horas, se celebrará la visita guiada “La huella de Trajano en la Ruta Vía de la Plata. Augusta Emerita, ingeniería, comercio y poder romano”, una propuesta que permitirá conocer la importancia de Mérida como gran nudo de comunicaciones de la Lusitania romana y acercarse al legado del emperador Trajano en una de las principales calzadas del Imperio.

El itinerario recorrerá algunos de los espacios arqueológicos más representativos de la ciudad, entre ellos Morerías, el Puente Romano, el Decumano Máximo, el Foro Provincial, el Arco de Trajano, el Cardo Máximo, el Castellum Aquae y el Acueducto de los Milagros, poniendo el acento en el patrimonio, la ingeniería romana y la importancia del comercio para el desarrollo de Hispania La visita tendrá una duración aproximada de dos horas e incluirá una degustación de queso, aceite, miel y pan, productos vinculados al histórico comercio de la Ruta Vía de la Plata. La actividad será gratuita y contará con plazas limitadas.

Las inscripciones para la visita del 26 de septiembre se abrirán el 22 de septiembre a las 10 horas, mientras que las correspondientes a la visita del 3 de octubre podrán realizarse desde el 29 de septiembre a las 10 horas, en ambos casos hasta completar aforo, a través de www.turismomerida.org.