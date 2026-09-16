La Escuela Oficial de Idiomas de Mérida celebrará el Día Europeo de las Lenguas con diferentes actividades

La Escuela Oficial de Idiomas de Mérida se suma un año más a las celebraciones del DÍA EUROPEO DE LAS LENGUAS que se conmemora el 26 de septiembre, una iniciativa del Consejo de Europa que se lleva a cabo en más de 40 países europeos con el objetivo de animar a personas de todas las edades a aprender nuevos idiomas, dar a conocer la amplia variedad de lenguas y culturas en Europa y promover la comunicación intercultural y el respeto por el patrimonio lingüístico.

Por este motivo la EOI organiza una actividad de divulgación que se realizará en la Calle Santa Eulalia (esquina con C/ San Francisco) de Mérida el próximo jueves 17 de septiembre de 2026 (de 11:00 a 12:30 horas y de 18:30 a 20:00 horas).

De esta manera se quieren acercar a la ciudadanía de Mérida "a través de esta actividad para mejorar el conocimiento de la escuela y animar a aprender otras lenguas a cualquier edad: por necesidades profesionales, para obtener un título oficial, para realizar estudios superiores, para participar en intercambios o simplemente por placer".

Según indican en nota de prensa "queremos también dar a conocer la oferta educativa en 6 idiomas, las pruebas de clasificación para acceder, los períodos de matrícula y tasas y las novedades del curso 2026/27. Como novedad, este curso la escuela implanta la enseñanza de español como lengua extranjera".