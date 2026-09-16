EVENTOS

La Escuela Oficial de Idiomas de Mérida celebrará el Día Europeo de las Lenguas con diferentes actividades

Como novedad, este curso la escuela implanta la enseñanza de español como lengua extranjera.

ondacero.es

Mérida |

Cartel Dia Europeo de las Lenguas
Cartel Dia Europeo de las Lenguas | EOI

La Escuela Oficial de Idiomas de Mérida se suma un año más a las celebraciones del DÍA EUROPEO DE LAS LENGUAS que se conmemora el 26 de septiembre, una iniciativa del Consejo de Europa que se lleva a cabo en más de 40 países europeos con el objetivo de animar a personas de todas las edades a aprender nuevos idiomas, dar a conocer la amplia variedad de lenguas y culturas en Europa y promover la comunicación intercultural y el respeto por el patrimonio lingüístico.

Por este motivo la EOI organiza una actividad de divulgación que se realizará en la Calle Santa Eulalia (esquina con C/ San Francisco) de Mérida el próximo jueves 17 de septiembre de 2026 (de 11:00 a 12:30 horas y de 18:30 a 20:00 horas).

De esta manera se quieren acercar a la ciudadanía de Mérida "a través de esta actividad para mejorar el conocimiento de la escuela y animar a aprender otras lenguas a cualquier edad: por necesidades profesionales, para obtener un título oficial, para realizar estudios superiores, para participar en intercambios o simplemente por placer".

Según indican en nota de prensa "queremos también dar a conocer la oferta educativa en 6 idiomas, las pruebas de clasificación para acceder, los períodos de matrícula y tasas y las novedades del curso 2026/27. Como novedad, este curso la escuela implanta la enseñanza de español como lengua extranjera".

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