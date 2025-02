Consulta la programación de la Sala Trajano para este fin de semana

La Sala Trajano de Mérida continúa este fin de semana con su programación diversa para atender a todos los públicos con sendos espectáculos de música y clown. El sábado 8 a las 20:30 horas, la cantante y compositora extremeña Cira se subirá al escenario con su concierto 'No me iré hoy', en el que interpretará temas de su nuevo disco, así como otras canciones de trabajos anteriores. El domingo a las 18:30 horas es el turno para el público familiar con Iván Alone, de "Circoactivo", que pondrá en escena 'Mi, Sol, Si ...¡Ya!', un espectáculo con música en vivo que combina el absurdo del clown y el virtuosismo del acróbata.

La cantante y compositora pacense Cira Fernández llega el sábado a Mérida con el concierto 'No me iré hoy', en el que presentará algún single adelanto de su nuevo disco y hará un repaso a temas de trabajos anteriores.

Cira estará acompañada en el escenario por una banda formada por Álvaro Rodríguez Barroso al piano; Carlitos Pérez al bajo y coros, y por Cristóbal Sánchez a la batería. Un concierto vibrante que no dejará indiferente al público asistente.

PAYASO DE NARIZ ROJA Y MAQUILLAJE

En 'Mi, Sol, Si ...¡Ya!', Iván Alone, de "Circoactivo", retorna a sus orígenes como payaso de nariz roja y maquillaje. Recupera sus primeros números rodados durante más de 8 años en diferentes festivales europeos de calle, con la adaptación y ayuda en la dramaturgia de Javier Uriarte y Pau Portabella.

Con una guitarra, dos sillas y una escenografía simple y poética, Iván sumerge al público en un viaje de poesía y esencia del clown emocional y sorprendente, invitando a participar a los asistentes en sus locos juegos, y asombrando con sus depuradas técnicas acrobáticas de circo. Música en vivo, equilibrios acrobáticos sobre sillas, un espectáculo sin palabras donde el absurdo del clown encuentra el virtuosismo del acróbata.

RESERVAS Y TAQUILLA

Las entradas para estos dos espectáculos se pueden reservar en el correo salatrajanomerida@gmail.com y se pueden retirar en la taquilla de la Sala Trajano desde el viernes, que tendrá un horario de mañana de 11:00 a 13:00 horas y por las tardes de 18:30 a 20:30 para viernes y sábado, y de 16:30 a 18:30 horas para el domingo.